Waarom Ricciardo het dit jaar moeilijk heeft bij McLaren

De verwachtingen van Daniel Ricciardo bij McLaren waren hooggespannen, maar de coureur uit Perth heeft moeite om zijn draai te vinden in de MCL35M. Vooral in de kwalificatie komt hij snelheid tekort, met als gevolg dat hij in de races nog niet verder is gekomen dan de vijfde plaats. Teamcollega Lando Norris laat intussen zien wat er mogelijk is met de Mercedes-aangedreven McLaren. De jonge Brit stond dit jaar al drie keer op het podium en staat halverwege het seizoen achter Lewis Hamilton en Max Verstappen derde in het klassement. Andrea Stella, racing director bij McLaren, legt uit waar Ricciardo precies mee worstelt.

De Italiaan wijst naar de veranderingen die het team aan onder andere de vloer heeft moeten doorvoeren vanwege de regelveranderingen voor 2021 en de aanpassingen die vervolgens zijn gedaan om zoveel mogelijk downforce terug te winnen. Deze wijzigingen maken dat de MCL35M een lastige auto is om in de vingers te krijgen. Dat terwijl de McLaren al een totaal andere wagen was dan Ricciardo gewend was van zijn vorige teams. Stella: “Hij komt van de andere kant van het spectrum als het gaat om hoe je met een F1-auto zou willen rijden.”

“Onze wagen vereist dus wat speciale aanpassingen van hem”, vervolgt hij. “We hebben bijvoorbeeld misschien niet de beste auto om de bocht in te laten rollen. En Daniel is een coureur die zijn wagen graag met wat vaart de bocht in laat rollen en wat minder hard op de rem trapt dan bij onze auto nodig is. We waren er redelijk snel achter dat dit het probleem was. We wisten hierdoor waaraan we moesten werken in de simulator en hoe we Daniel konden coachen. We weten dus wat er aan de hand is. Maar de progressie die we hiermee aan het boeken zijn, is niet van de ene naar de andere race heel erg goed zichtbaar.”

Dat er vrijwel niet getest wordt dit jaar en de vrije trainingen op vrijdag nog maar een uur duren in plaats van negentig minuten, maakten het voor Ricciardo ook niet makkelijk om te wennen. Stella: “Het is net als het leren bespelen van een muziekinstrument. Je kan iemand uitleggen hoe je gitaar moet spelen en alle theorie doornemen, maar op een zeker moment zal je toch ook gewoon veel moeten oefenenen. Het is niet zo dat je ineens beter wordt tijdens een concert. De meeste progressie boek je thuis door uren en uren te oefenenen.“ In de huidige Formule 1 zijn de mogelijkheden om te oefenen echter beperkt. “De wintertests waren dit jaar minimaal en op de vrijdag hebben we dit jaar een uur minder om trainen. En de tijd die er is heb je nodig om je voor te bereiden op de race. Er is geen ruimte meer om systematisch aan jezelf te werken, verder aan de wagen te wennen en alle finesses van een auto te doorgronden zodat je er als coureur op een ongelofelijk hoog niveau mee kunt presteren.”

Waarom Ricciardo zich vooral aan de auto moet aanpassen in plaats van dat McLaren de wagen aan de Australische coureur probeert aan te passen? Stella: “De aerodynamica bepaalt de eigenschappen van de auto, en die zijn heel lastig te finetunen omdat je te maken hebt met een compleet samenspel van luchtstromen. Het duurt maanden zo niet jaren om luchtstromen zo te structureren dat je de aerodynamische efficiëntie van de huidige Formule 1-auto hebt bereikt. Het is dus moeilijk om daar iets aan te passen. Het is veel makkelijker om op het mechanische vlak iets te veranderen, maar daarin zijn we behoorlijk beperkt omdat veel bevroren is in 2021. We zitten dus vast aan wat we hebben.” Zodoende is het vooral de rijder die zich moet aanpassen. ”We hebben een snelle auto, maar er moet op een bepaalde manier mee gereden worden. Veel kunnen we daar niet aan veranderen op het moment.”

Ricciardo mag dan worstelen met de MCL35M, bij McLaren is men nog steeds erg blij met hem. Stella: “We zien hem stap voor stap vooruit gaan. En kijkend naar zijn racevaardigheid, zien we ook dat hij een zeer complete rijder is. Het enige wat we nog moeten toevoegen aan het plaatje, is wat snelheid. Maar de starts, hoe hij races leest en hoe hij heel precies snellere auto’s achter zich weet te houden, zoals op Silverstone met Carlos Sainz, op al die punten is hij heel erg sterk.” En dan is er natuurlijk nog Ricciardo's positieve houding. ”Ook al gaan we op dit moment niet zo hard als we graag zouden willen, hij is enorm gemotiveerd. We genieten van ons avontuur samen. Een coureur die de laatste tiende van een seconde maar niet weet te vinden, is voor een team niet altijd de meest fijne rijder om mee te werken, zo weet ik uit ervaring. Maar met Daniel is dat wel het geval. Dus ik ben zeer optimistisch voor de toekomst.”

Andrea Stella, racing director bij McLaren Foto: Charles Coates / Motorsport Images