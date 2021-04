Vettel houdt moed: “Het kan alleen maar beter gaan”

De verwachtingen rond Sebastian Vettel bij Aston Martin waren hooggespannen. Het Britse team kende een sterk 2020 en met een viervoudig wereldkampioen in de gelederen zou het alleen maar beter kunnen gaan, nietwaar? In praktijk bleek dat niet het geval. Tijdens de Formule 1-seizoensopener in Bahrein werd de Duitser al in het eerste kwalificatiesegment uitgeschakeld, waarna nog eens een gridstraf volgde wegens het negeren van dubbele gele vlaggen. Vanaf de laatste startrij kon hij eveneens niet imponeren en had hij een knullig incident met Esteban Ocon. Meer dan P15 zat er niet in.

Vettel erkent dat hij nog even moet wennen aan zijn team en wagen, nadat hij jarenlang voor Ferrari reed: “Ik pas me uiteraard aan aan hoe de auto bestuurd wil worden, maar er zijn veel dingen die voor bepaalde inconsistenties zorgen. Dat helpt niet, dus dat moeten we oplossen. Het eerste weekend verliep niet goed. Aan de andere kant: het kan vanaf nu alleen maar beter gaan. We hebben veel geleerd en er is veel werk aan de winkel. Het is niet anders, we moeten het stap voor stap aanpakken. We hebben in het eerste weekend veel geprobeerd met de afstelling. Er zijn veel dingen die nog niet naar behoren werken. Zodra we dat opgelost hebben en de set-up onder de knie krijgen, weten hoe de auto snel gaat, zal het alleen maar beter gaan.”

Het doel van iedere coureur is logischerwijs om het team en de auto op 100 procent te krijgen. Op de vraag waar Vettel nu staat, antwoordde hij eerlijk: “Ik denk nog niet op de helft. Er zijn zoveel dingen die het ritme breken en die het qua gevoel in de auto lastig maken. Ik heb nog niet het gevoel dat ik nodig heb om hard te kunnen rijden, dus er is nog veel werk te verzetten. Ik hoop dat we het snel kunnen oplossen. Veel zaken kunnen we aanpakken. Een deel daarvan door onszelf, een deel hebben we niet in de hand. We wachten af.”