Magnussen liet kans bij Toro Rosso lopen: “Voelde goed bij Haas”

Magnussen deed zijn verhaal bij de Deense krant BT, nadat hij in de F1-uitzending van TV3 al verklapte dat hij in het verleden met Red Bull had gesproken over een mogelijkheid bij zusterteam Toro Rosso. De gebeurtenissen vonden plaats in 2018, toen Daniel Ricciardo had besloten om Red Bull Racing vaarwel te zeggen en aan een nieuw avontuur bij Renault te beginnen. Dat zorgde voor een vrije plek bij het topteam. Magnussen was destijds een van de coureurs die met de Oostenrijkse energiedrankengigant in gesprek raakte over de mogelijkheden.

“Toen we met hen spraken, werd het snel duidelijk dat ze al een kandidaat hadden voor het zitje bij Red Bull”, herinnert Magnussen zich. Dat plekje reserveerde het team voor Pierre Gasly, die op dat moment nog uitkwam voor Toro Rosso. Die renstal zou als gevolg van het vertrek van de Fransman vrijkomen en dat kreeg de toenmalig coureur van Haas F1 ook te horen. “Het was niet het geval dat ze een contract of iets dergelijks doorstuurde, maar het was absoluut een optie”, vervolgt Magnussen, die zodoende een afweging moest maken: Haas trouw blijven of serieus gaan onderhandelen over een plek bij het team dat nu AlphaTauri heet. “We kozen ervoor om niet op die mogelijkheid in te gaan, want ik voelde me erg goed bij Haas en we geloofden dat we onze positieve ontwikkeling gedurende 2018 door konden zetten.”

Haas kende in 2018 een uitstekend seizoen, waarin het met beperkte financiële middelen knap beslag wist te leggen op de vijfde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Toro Rosso eindigde dat jaar slechts op de negende plaats en dus zou een overstap op papier een stap terug zijn voor Magnussen. Niets zou minder waar blijken, want Haas wist de vorm in 2019 en 2020 niet vast te houden en zakte zelf weg naar de negende plaats in het kampioenschap. Toro Rosso vond intussen de weg omhoog en eindigde in 2019 op de zesde plaats in het kampioenschap, gevolgd door de zevende positie die het in 2020 onder de naam AlphaTauri behaalde. Dat seizoen wist het zelfs de Grand Prix van Italië te winnen.

Magnussens avontuur in de Formule 1 is na afloop van 2020 ten einde gekomen, nadat Haas hem informeerde dat zijn contract niet verlengd werd. De 28-jarige coureur uit Roskilde vond vervolgens onderdak bij Chip Ganassi Racing in het IMSA-kampioenschap, terwijl hij in februari werd aangekondigd als een van de fabriekscoureurs van Peugeot bij de terugkeer in het World Endurance Championship in 2022.