Magnussen, di Resta en Vergne met Peugeot naar WEC en Le Mans

Magnussen, Di Resta en Vergne krijgen gezelschap van Loic Duval, Gustavo Menezes en Mikkel Jensen, al is het nog niet bekend hoe de zes rijders in twee trio's worden verdeeld. James Rossiter is aangesteld als de test- en reserverijder van het team.

De zeven rijders moeten Peugeot opnieuw aan winst in de 24 uur van Le Mans helpen. Peugeot won in 2009 voor het laatst op het Circuit de la Sarthe en trok zich eind 2011 weer terug. Voor 2022 werkt het aan een gloednieuwe Le Mans Hypercar waarmee het de handschoen wil opnemen tegen het regerende Toyota.

De Peugeot Hypercar voor Le Mans van binnenuit:

"De verstandhouding tussen iedereen in dit project is fundamenteel", vertelde Peugeot autosportdirecteur Jean-Marc Finot. "Boven hun individuele kwaliteiten als coureurs hebben we ook de band tussen de rijders, hun mindset en hun vermogen om samen te werken en elkaar te motiveren in acht genomen. Die factoren spelen een enorme rol in de endurance-sport. Zij zagen allemaal hun betrokkenheid bij ons als een prioriteit en niet als een puntje op hun CV."

Olivier Jansonnie, technisch directeur van het Peugeot Sport WEC-project, voegde toe: "We hebben niet alleen individuele resultaten in kaart gebracht. We hebben de snelheid, consistentie en betrouwbaarheid van een lange lijst rijders bestudeerd, omdat we naar een line-up zochten die goed samenwerkt, met een mix van jonge rijders en ervaren rotten met de vaardigheden om de wagen te ontwikkelen, zeker op het vlak van hybridemotoren."

Kevin Magnussen zet dit seizoen bij IMSA-team Chip Ganassi zijn eerste stappen in de langeafstandsracerij en maakte al meteen indruk tijdens zijn debuut in de 24 uur van Daytona. Vanaf 2022 is hij dus een Peugeot-rijder. "Het was geen moeilijke beslissing om naar Peugeot te gaan gezien hun succes in het verleden. Peugeot heeft een mooi palmares in Le Mans en mijn ambitie is om succesvol te zijn en de race te winnen."

Di Resta kwam de voorbije jaren in actie met United Autosports in LMP2, waarmee hij vorig jaar Le Mans won. Ook tweevoudig Formule E-kampioen Vergne heeft veel Le Mans-ervaring in de LMP2, maar zijn winnende team werd in 2018 uitgesloten. Duval heeft Le Mans zelfs algemeen al gewonnen met Audi in 2013 en werd toen ook wereldkampioen in het WEC. Duval reed daarvoor ook met de Peugeot 908 HDi voor klantenteam ORECA.

De Amerikaan Menezes is al sinds 2016 actief in het WEC, eerst in de LMP2 en daarna met Rebellion in LMP1. De 26-jarige Jensen is de jongste rijder van het zevental. De Deen heeft nog maar één WEC-seizoen in de LMP2 achter de rug, maar maakte indruk met zijn snelheid.

Peugeot verwacht eind dit jaar te kunnen beginnen testen met de nieuwe Le Mans Hypercar, die nog geen naam heeft gekregen. De verwachting is dat de Franse constructeur in de eerste helft van 2022 klaar zal zijn voor het World Endurance Championship.