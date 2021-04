Sainz: “F1 maakt je ontzettend snel volwassen”

Sainz zette op 14-jarige leeftijd zijn eerste stappen in de autosport nadat hij een succesvolle kartcarrière achter de rug had. Nog geen vijf jaar later mocht hij voor het eerst aan de Formule 1 proeven toen hij op proef mocht komen bij Red Bull Racing en Toro Rosso. In 2015 maakte hij zijn F1-debuut naast Max Verstappen. Sainz was op dat moment slechts twintig jaar oud. Aanvankelijk kostte het hem veel moeite om zijn draai te vinden in de samenwerking met oudere teamleden, verklaarde de Ferrari-coureur.

“Dat is een moeilijke vraag”, reageerde Sainz op een vraag van een jonge fan wat hij in de Formule 1 leerde dat hem ook in het dagelijkse leven heeft geholpen. “Al op zeer jonge leeftijd zaten we in een wereld waarin hard gewerkt wordt. Dan bouw je een werkrelatie op met iemand die veel ouder is dan ik [als coureur]. Ik herinner me dat ik als twintigjarige debuteerde in de Formule 1 en moest werken met mensen van veertig, vijftig of zelfs zestig jaar oud, engineers en teambazen. Dat zorgt ervoor dat je heel snel volwassen wordt en dat je leert hoe je voor je eigen belangen moet vechten. Dat doe je al veel eerder dan iemand die niet in de racewereld zit. Je leert dus hoe je je moet gedragen in een milieu waar je qua leeftijd nog niet in thuishoort… en waar je nog niet klaar voor bent. Maar op die manier wordt op je die leeftijd een stuk sneller volwassen dan leeftijdsgenoten. Dat is wel heel interessant. Toen ik jong was hield ik me vaak op de achtergrond in gesprekken, ik wilde mensen niet voor het hoofd stoten. Maar dat ontwikkel je met de jaren en dan ga je daar beter mee om.”

Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc kreeg dezelfde vraag. Hij reageerde: “Ik heb geleerd om nooit op te geven. Dat kwam ik al vroeg in mijn carrière tegen. Wat je ook wilt bereiken, ga er gewoon voor. Het is misschien niet makkelijk en je kunt niet in een rechte lijn op het doel af, soms krijg je te maken met moeilijke momenten. Maar je moet je uiteindelijke doel nooit uit het oog verliezen en blijven werken tot je het doel bereikt hebt.”