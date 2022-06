Vettel ook in 2023 bij Aston Martin? “Willen graag met hem verder”

Na zes seizoenen in dienst van Ferrari maakte Sebastian Vettel begin 2021 de overstap naar Aston Martin. Bij de Britse renstal – die in 2019 en 2020 nog als Racing Point door het leven ging – werd de viervoudig wereldkampioen gekoppeld aan Lance Stroll. Vorig jaar was Vettel de sterkere van de twee en ondanks het missen van de eerste twee races wegens een coronabesmetting staat hij ook dit seizoen boven zijn teamgenoot in de WK-stand. Er worden echter vraagtekens gezet bij de toekomst van Vettel, die zich de afgelopen jaren steeds meer is gaan uitspreken over diverse sociale kwesties en milieuproblemen.

Momenteel staat Aston Martin op de negende plek in het kampioenschap voor constructeurs en duidelijk is dat het team meer had verwacht van de start onder de nieuwe technische reglementen. Toch bestaat er geen twijfel over dat Vettel de aangewezen persoon is om de renstal weer naar voren te leiden, stelt teambaas Mike Krack. Hij zou de samenwerking met de Duitser graag verlengen. “Als je iemand als Sebastian hebt, dan moet je proberen om hem te behouden. Hij is een mix van kwaliteit en ervaring, en hij is een heel positief persoon die ons helpt met progressie boeken”, zegt hij in gesprek met RTL.

Krack benadrukt ook dat er binnen het team geen enkele twijfel bestaat over de motivatie bij Vettel. “Als je hem tijdens een debrief ziet of tijdens een telefoongesprek hoort, merk je hoe betrokken hij is. Iemand die niet wil rijden, doet dat niet op die manier”, verklaart hij. Her en der gaan geruchten dat Aston Martin in 2023 hoe dan ook met een Duitse coureur op de grid staat, want Mick Schumacher wordt genoemd als mogelijke vervanger van Vettel. “Wat ons betreft is duidelijk dat wij verder willen met Sebastian. De rest zien we op een later moment wel”, aldus Krack, die momenteel niet bezig is met de verrichtingen van Schumacher. “Hij heeft het op dit moment lastig. Ik ken de details van zijn team en omgeving echter niet goed genoeg om een oordeel te kunnen vellen.”