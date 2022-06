Ferrari: Fouten tijdens GP van Monaco zullen ons sterker maken

Charles Leclerc vertrok in Monaco van pole-position, maar moest na enkele strategische missers genoegen nemen met P4. De Monegask was na afloop niet te spreken over hoe zijn team de race had aangepakt. “Fouten kunnen soms gebeuren, maar er worden nu te veel fouten gemaakt”, reageerde hij boos. “We kunnen ons dit niet veroorloven, zeker niet gezien de situatie waarin we nu zitten.”

Voor Leclerc was het de tweede race op rij dat hij dure punten misliep. In Spanje reed hij aan de leiding toen hij getroffen werd door een probleem met zijn krachtbron en zijn wagen in de pits moest uitzetten. Max Verstappen won in Barcelona en kon zo de leiding in het kampioenschap overnemen van de Ferrari-coureur. Afgelopen weekend werd de Nederlander achter Sergio Perez en Carlos Sainz derde, waardoor hij weer drie puntjes uitliep op zijn titelconcurrent. Het verschil tussen de twee bedraagt nu negen punten, terwijl Perez nog maar zes punten achter Leclerc staat.

“Het is absoluut teleurstellend als je de snelste auto hebt en de pole scoort, maar niet de race wint”, kijkt teambaas Mattia Binotto tegenover onder andere Motorsport.com terug op de Grand Prix van Monaco. “Wat er in Spanje gebeurd is, is een compleet ander verhaal. Daar was er sprake van een probleem met de betrouwbaarheid, terwijl we riant aan de leiding gingen. In Monaco waren er omstandigheden die ons leven iets gecompliceerder maakten en hebben we het uiteindelijk niet geweldig gedaan als het gaat om het inschatten van situaties en nemen van beslissingen. Dat is betreurenswaardig. Maar ik ben er zeker van dat het ons sterker gaat maken. We beseffen: competitief zijn is één ding, winnen is een ander verhaal. Dat laatste is een stuk moeilijker. We zijn als team nog aan het leren en progressie aan het maken. Dat kost misschien meer tijd.”