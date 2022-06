Steiner duidelijk: F1 kan niet zomaar het budgetplafond verhogen

Het budgetplafond van 140 miljoen dollar die voor alle F1-team geldt, is onder verhoogde druk komen te staan door de stijgende inflatie en energieprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De vracht- en elektriciteitskosten zijn bijna verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar, wat Mercedes volgens teambaas Toto Wolff acht miljoen pond extra heeft gekost. Dit betekent dat diverse formaties in de problemen gaan komen om zich aan het plafond te houden, omdat de huidige budgetten al voor de start van dit F1-seizoen zijn vastgesteld. Red Bull-teambaas Christian Horner is zelfs bang dat een aantal teams races moet missen om binnen het budget te blijven. Haas-baas Guenther Steiner, wiens team nog niet bezuinigt, zegt dat de limiet de competitie drastisch heeft verbeterd. Hij vindt dat de formaties die flink veel uitgeven, maar beter op het geld moeten letten.

"Het veld is nu meer gemixt. Het gaat zoals ik altijd al gezegd heb: op de korte termijn verandert er nog niet gek veel, maar op de middellange of lange termijn gaat het nóg dichter bij elkaar komen. Het is daarom van belang dat we nu nog niet aan het budgetplafond gaan sleutelen, want dit is eigenlijk best goed voor het middenveld", aldus de Italiaan. "Je weet nu nooit wie best of the rest is. Als we op deze manier verdergaan, gaan we nog dichter bij de grotere teams komen. Momenteel redden we het. Ik heb namelijk ook geen baan meer als ik tegen mijn baas zeg dat we het einde van het seizoen niet halen. Dat is mijn taak. We moeten wel, want als we het seizoen niet afmaken krijgen we volgend jaar geen geld. Negen teams gaan blij zijn als Red Bull races moet missen. Zij krijgen dan geen geld en wij kunnen het verdelen. Ferrari zal zéker niet blij als ze niet naar de laatste vier races kunnen. Ik moet het op de één of andere manier toch voor elkaar krijgen. De meeste teambazen hebben deze opdracht."

Wolff en McLaren-teambaas Andreas Seidl behoren tot de groep die voor een tijdelijke compensatie zijn van de gestegen kosten, maar met behoud van de integriteit van het huidige budget op de lange termijn. Die oplossing steunt Steiner, aangezien vrachtvervoer door de FOM wordt geregeld. "Laten we de transportkosten pakken. Deze kosten ongeveer drie miljoen meer dan vorig jaar, dus laten we het maximum op deze kosten met drie miljoen verhogen. Dit is eenvoudig te controleren, aangezien alles door de FOM wordt gedaan", gaat de teambaas verder. "Je kunt dan niet zeggen: 'Oh, ik heb meer uitgegeven'. FOM stuurt jou namelijk de rekening. Alles is heel transparant. En stel dat volgend jaar de transportkosten weer omlaag gaan, dan kunnen ze zeggen: 'Het is weer gedaald, we halen de drie miljoen weer weg'. Dit is heel gemakkelijk te monitoren en te controleren."