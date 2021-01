Sainz: McLaren wordt ‘team om rekening mee te houden’ in F1

“Ik heb het gevoel dat dit team heel, heel sterk naar voren is gekomen sinds de test in Abu Dhabi eind 2018”, vertelt Sainz in gesprek met Motorsport.com. Die test was de eerste keer dat de Spanjaard in actie kwam voor McLaren, nadat het team eerder dat jaar beslag had weten te leggen op de zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Na de komst van van Sainz boekte de renstal gestaag progressie, met een vierde plaats in 2019 en een sterke derde plaats in het kampioenschap van 2020. Hij stond zelf twee keer op het podium in zijn dienstverband bij McLaren, terwijl ook teamgenoot Lando Norris het podium mocht beklimmen.

Norris en Sainz, die vanaf 2021 uitkomt voor rivaal Ferrari, hielden er een goede relatie op na en dat werd als een belangrijke reden gezien voor de progressie die McLaren boekte. Volgens de 26-jarige Sainz waren er eind 2018 eigenlijk geen verwachtingen en dat hielp weer om een goede sfeer op te bouwen binnen het team. “We begonnen in 2018 vanaf nul, dus er waren geen verwachtingen en er werd geen wrok gekoesterd. Lando en ik konden goed met elkaar opschieten, maar ik voelde me ook meteen thuis in het werken met het team. Meteen had ik het gevoel dat de groep mensen hier heel gemotiveerd en trots waren om onderdeel te zijn van McLaren. We wilden echt dat het team stappen vooruit zou zetten.”

Die instelling wierp volgens Sainz zijn vruchten af, want in het eerste seizoen was er al een opwaartse spiraal te zien. Die lijn zette zich vervolgens door in 2020. “Als je zoals wij de afgelopen twee jaar in een opwaartse trend zit, dan wordt het makkelijker en blijft het momentum opbouwen”, legt hij uit. “De relaties worden beter en het team blijft zich verbeteren. Ik ben heel trots dat ik daar onderdeel van ben geweest. Het is absoluut een herinnering die ik mijn hele carrière mee zal nemen.”

Bovendien ziet de toekomst er voor McLaren rooskleurig uit. Dit jaar stapt de stal over naar de motoren van Mercedes en tevens verzekerde het team zich in december van een kapitaalinjectie van een Amerikaanse investeerder. Dat, in combinatie met de sterke groep mensen die CEO Zak Brown en teambaas Andreas Seidl rond zich verzameld hebben, maakt McLaren volgens Sainz een gevaarlijk team. “Er is nog wel wat te overbruggen qua prestaties van de auto, want we verliezen nog een seconde per ronde op Mercedes. Tegelijkertijd denk ik dat het team goed geformeerd naar 2022 gaat. Dan is de grote reglementsverandering en ik denk dat dit team dan klaar is voor een vliegende start. Het team heeft dan een specifiekere en vastere structuur, ik denk dat de mensen tegen die tijd hier veel beter op hun plaats zijn. Ik denk dat McLaren in de toekomst een team is om rekening mee te houden.”