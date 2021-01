Spaanse F1 GP officieel op kalender 2021 met nieuw contract

Barcelona stond op de voorlopige kalender met 23 races van de F1 en FIA, maar had officieel nog geen nieuw contract ondertekend met de F1. Nadat de Catalaanse overheid, die de race mee betaalt, groen licht gaf voor de editie 20211 zijn de laatste handtekeningen nu gezet. Zo kan Barcelona in 2021 de 30ste verjaardag van de wedstrijd vieren, al lijkt dat door het coronavirus wellicht enkel een symbolisch feestje te worden zonder publiek.

De Catalaanse stad ontvangt al sinds 1991 de Formule 1, maar mede door het afhaken van Fernando Alonso - die dit seizoen terugkeert - werd het de laatste jaren steeds moeilijker om tickets te verkopen en politieke steun te vinden voor de dure aangelegenheid. De editie 2020 van de race kon maar ternauwernood worden gered omdat er door het gebrek aan toeschouwers geen grote hosting fee hoefde te worden betaald. De nieuwe Catalaanse regering en het stadsbestuur van Barcelona zijn echter overtuigd van het belang van de Grand Prix voor de uitstraling en het toerisme van de regio en dus waren zij bereid om voor 2021 een nieuwe verbintenis aan te gaan.

"De Formule 1 Grand Prix in Catalonië is een groot evenement van wereldniveau dat een effect heeft op de economische groei en het creëren van jobs dat tien keer zo groot is als de bijdrage van de Catalaanse regering", aldus Roman Tremosa, de voorzitter van het circuit en tevens de Catalaanse minister van economische zaken. "We zullen ons in de regering blijven inzetten om van het circuit in Montmelo een permanente plaats voor competitie te maken, want Formule 1 is geen kost maar een investering."

De organisatie is van plan om in de loop van 2021 opnieuw met het management van de Formule 1 aan tafel te gaan zitten om een nieuwe contract voor de langere termijn af te sluiten.