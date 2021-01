Verstappen en Hamilton in één team? "Dan kun je echt vergelijken"

De wereldkampioen heeft zijn contract bij Mercedes nog steeds niet verlengd en hoewel een overstap naar Red Bull totaal niet aan de orde is – en Verstappen andersom niet bezig is met een vertrek naar Mercedes – zou Verstappen senior de twee wel eens bij elkaar in één team willen zien, zo laat de oud F1-coureur aan Formule1.nl weten. “Dan kun je echt vergelijken wie de beste is. Ik zou het alleen maar toejuichen, denk dat het dan een heel mooi seizoen zou worden. Volgens mij zit de hele wereld daarop te wachten.”

Of die onderlinge strijd bij Red Bull of Mercedes zou moeten plaatsvinden, laat Verstappen in het midden. Wel ziet hij dat beide coureurs bij hun huidige werkgevers op hun best zijn. “Bij Mercedes is het voor Hamilton pas echt goed gekomen, bij McLaren heeft hij enkele jaren gehad waarin het niet draaide. Je wordt geen wereldkampioen als je geen kampioensteam en kampioensauto hebt.”

Hoewel Verstappen ook afgelopen seizoen geen vuist kon maken tegen de Engelsman, denkt zijn vader dat de Nederlander klaar is om de strijd met de Engelsman aan te gaan. “Dat was hij drie jaar geleden al. Weet je, Max rijdt altijd op 110 procent. Daardoor weten we eigenlijk niet hoe goed of slecht de auto is; misschien was onze auto wel slechter dan die van Ferrari. Kan zomaar, dat weet niemand”, aldus Verstappen die in het interview ook een lans breekt voor voormalig teamgenoot Alex Albon.

“Albon was echt niet zo verkeerd in de karting en de lagere klassen, daar heeft hij het goed gedaan. Dit jaar had hij ten opzichte van Max best wel een groot probleem.” Albon is door Red Bull aan de kant gezet ten faveure van Sergio Perez. Wel blijft de Thaise Brit als testcoureur aan het team verbonden.