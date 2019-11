Grosjean: "Reden in Lotus-tijd al met verboden Renault-systeem"

Het is inmiddels bekend dat Renault negen WK-punten is kwijtgeraakt na een protest van Racing Point. Het team van Cyril Abiteboul maakte gebruik van een geautomatiseerde rembalans, waardoor Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg de rembalans niet handmatig op het stuur hoefden aan te passen. Aangezien het team hiermee een handeling bij de coureurs wegnam, is men op de vingers getikt. In Mexico erkende Abitboul echter dat Renault het systeem al veel langer gebruikt, al wilde hij daar geen exacte termijn op plakken.

Romain Grosjean wilde op dat vlak meer duidelijkheid verschaffen. Hij reed in 2015 samen met Pastor Maldonado bij Lotus, het laatste seizoen alvorens het team weer als Renault door het leven zou gaan. De Franse coureur suggereert dat het systeem toen ook al werd gebruikt en Renault daar sinds 2016 gewoon mee is doorgegaan. Op de vraag of hij inderdaad heeft toegegeven al sinds Spa 2015 - waar Grosjean een podium scoorde - met het hulpmiddel te hebben gereden, antwoordde hij. "Ja, dat zou inderdaad goed kunnen."

Alhoewel Grosjean hier nog een kleine slag om de arm houdt, geeft hij later meer onomwonden toe sinds 2015 bekend te zijn met het systeem. Na zijn overstap richting Haas vroeg Grosjean namelijk ook om het systeem aldaar in te voeren. Dat was ook het moment waarop hij vraagtekens over de legaliteit kreeg. "Nou, laat ik het zo zeggen: ik heb gevraagd om het systeem te kopiëren, maar zij [Haas] wilden dat niet doen. Het was wel een goed systeem voor de coureurs trouwens", erkent Grosjean dat rijders er wel degelijk enig voordeel van hebben.

Racing Point wilde systeem ook kopiëren

Diezelfde wens om te kopiëren blijkt ook exact de reden dat Renault nu tegen de lamp is gelopen. Racing Point kreeg lucht van het systeem dankzij videomateriaal en vooral dankzij de informatie van een voormalig Renault-werknemer. Toen had men echter nog niet de intentie om Renault een hak te zetten, men wilde simpelweg hetzelfde systeem gebruiken. "We begonnen ernaar te kijken op Silverstone. Daar hadden wij wat problemen met ons eigen systeem. Dat weigerde dienst, waardoor Checo [Perez] bij de herstart in aanraking kwam met Nico Hülkenberg. Wij hoopten ons eigen systeem nadien meer robuust te maken en zagen bij Renault het systeem dat we graag wilden. Toen hebben we dus aan de FIA gevraagd of we dat systeem ook mochten gebruiken, maar zij wezen dat verzoek af", doet Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer het voorafgaande proces uit de doeken.

Waarom Renault precies is gediskwalificeerd:

Met medewerking van Jack Benyon