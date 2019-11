Horner rekent niet op nieuwe Verstappen-zege: "Lastiger dan voorheen"

Max Verstappen gaf in een eerder stadium al aan geen rekening te houden met een derde 'Maxico' op rij en herhaalde zijn woorden na afloop van de vrijdagse trainingen nog maar eens. De topsnelheid van Ferrari wordt hem simpelweg te machtig. Net als de Limburger gaat ook teambaas Christian Horner vergelijkingen met de voorgaande zegetochten uit de weg. "Je moet nu meer naar dit seizoen an sich kijken. Dan zie je dat Ferrari momenteel de benchmark vormt op het gebied van snelheid over één ronde, in de kwalificatie dus", verwacht Horner pole voor Sebastian Vettel of Charles Leclerc.

De racepace van Red Bull zag er op vrijdag wel veelbelovend uit, maar dat is volgens Horner allerminst een garantie op succes. "De kwalificatie is hier heel belangrijk, omdat het in de race heel lastig is om elkaar lang te volgen." Zijn conclusie na de eerste meters op het asfaltlint in Mexico-Stad is dan ook helder. "Het wordt een grotere uitdaging voor ons om hier te winnen dan voorheen", verkondigt hij tegenover onder meer Motorsport.com. Waar dat voor Red Bull-fans geen goed nieuws is, mag de neutrale toeschouwer zich volgens de Brit wel opmaken voor een enerverende Grand Prix. "Mercedes is dit seizoen op alle circuits snel en het zit ogenschijnlijk [qua racepace] dicht bij elkaar. Dus ik denk dat het de komende dagen een fantastisch gevecht kan worden."

Horner is niet de enige die de Red Bull-verwachtingen enigszins tempert. Ook Helmut Marko, die voor dit seizoen nog vijf overwinningen voorspelde, ziet zijn equipe niet winnen in Mexico. "Over één ronde wordt het sowieso moeilijk om Ferrari te verslaan. Wij hebben de motor [op vrijdag] nog niet helemaal opgeschroefd, maar ik vrees dat Ferrari in de kwalificatie nog altijd meer vermogen heeft", vult Marko in gesprek met Auto, Motor und Sport aan. Een beter bandenmanagement op zondag kan Red Bull misschien weer voor de Ferrari's helpen, al verwacht Marko voor ieder team problemen met het rubber. "De soft zal het sowieso niet lang houden. Maar eigenlijk is geen van beide compounds [soft en medium] ideaal. Ik betwijfel dan ook of we het met een éénstopper gaan redden."

De recente vormdip van Red Bull Racing onder de loep: