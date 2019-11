Albon: "Maakte stomme fout en betaalde de prijs"

Alexander Albon crashte al vroeg in VT2. De Thais-Britse Formule 1-rookie had slechts vijf ronden gereden die sessie toen hij in de muur knalde door te hard over de kerbstone te rijden in bocht zeven. Het was na zijn vierde plek in Japan, een hoogtepunt voor hem dit seizoen, een teleurstellend einde van de dag. "Dit was mijn eerste keer op het circuit en ik ben er wel weg van. Het is een goede baan en het stadiongedeelte is erg cool, maar vandaag was helaas niet mijn beste dag", begon Albon.

De RB15 kwam vooral snelheid op het rechte stuk tekort, maar kon redelijk wat goedmaken in de bochtige tweede en derde sector. "De wagen voelde goed aan en ik was blij met de balans, maar in VT2 ging ik iets te wijd over de kerbs en verloor ik de achterkant. Als dat gebeurt, gaat het heel snel en is het al voorbij. Het was een stomme fout en ik heb er de prijs voor betaald. We missen daardoor aardig wat tijd en moeten dat morgen goed zien te maken. We zullen in ieder geval klaar zijn voor de derde training, dat is het belangrijkste", vervolgde hij.

Vergeleken met teamgenoot Max Verstappen kwam hij in de eerste training een halve seconde tekort. De Nederlander verbeterde zijn beste tijd van VT1 (1.17.461) in de tweede sessie (1.16.722), waarin hij 37 rondjes kon rijden. "Max bewees dat de wagen erg snel is in de lange run, nu gaat het om precieze afstellingen voor de kwalificatie. We verwachten dat Ferrari dan zeer sterk is. De derde training is er vooral om vertrouwen op te bouwen en terug in het ritme te komen, maar de omstandigheden kunnen door mogelijke regen nog anders worden. Wie weet maakt dat de situatie nog heel interessant."