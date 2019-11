Mercedes verrast door gat met Ferrari in Mexico

"Het was geen geweldige dag, maar zo gaat het hier meestal voor ons", reageert Lewis Hamilton na VT2 tegen onder meer Motorsport.com. De Britse coureur eindigde met de vijfde tijd, bijna een seconde achter snelste man Sebastian Vettel. "Er is niet sprake van een groot drama, we proberen gewoon te begrijpen hoe we hier het beste met de banden kunnen omgaan. In de ochtend was het koeler, in de tweede training iets warmer. Het is lastig te zeggen hoe de banden precies werken, het verschilt in korte en lange run."

Volgens Hamilton zit Mercedes niet heel ver van Red Bull af, maar is Ferrari een ander verhaal. "De Ferrari blijft sterk met die motor op het rechte stuk... Het verschil tussen die wagen en die van ons is gigantisch in een rechte lijn. Ik denk ook tussen hen en de andere coureurs." De topsnelheid van de rode SF90 is ongeëvenaard dit jaar. Ook op het Autodromo Hermanos Rodriguez is dat goed te zien, aangezien de eerste sector met het lange rechte stuk in handen was van Ferrari. Max Verstappen was bijvoorbeeld sneller dan Vettel in sector twee en drie, maar verloor het in de eerste.

Teamgenoot Valtteri Bottas was aan het eind van de dag iets sneller en bezette de vierde plek, nadat hij in de eerste sessie nog niet het tempo van zijn teamgenoot had. Hij bleef uiteindelijk op zes tiende achter Vettel steken. "De baan was behoorlijk glibberig vandaag. Vooral de eerste sessie was lastig, met veel overstuur van de wagen. In de tweede training voelde het al een stuk beter, maar we missen denk ik nog steeds wat grip. Ferrari en Red Bull doen het hier erg goed, maar het is natuurlijk pas vrijdag. Er kunnen doorgaans veel kleine dingetjes beter de volgende dag, we moeten daar vanavond hard aan werken."

Onboard ronde over het F1-circuit Autodromo Hermanos Rodriguez