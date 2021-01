Hand Grosjean uit verband na zware F1-crash, interesse van Peugeot

Na zijn horrorcrash in de eerste van in totaal twee krachtmetingen op het Bahrain International Circuit zat Grosjean bijna een halve minuut in de vuurzee, waarin zijn Haas VF-20 door de crash was veranderd. Hij overleefde het voorval wonderwel, maar liep meerdere brandwonden op. Waar de brandwerende kleding het overgrote deel van zijn lichaam voor verwondingen behoedde, moest Grosjean nadien wel behandeld worden aan zijn linkerhand - waarvoor de handschoenen minder lang brandbestendig bleken dan het racepak in combinatie met de onderkleding.

Grosjean begon eind december alweer voorzichtig met simracen en heeft deze week een nieuwe stap in het herstelproces gezet: het verband mocht voor het eerst een hele dag van zijn linkerhand af. De coureur met 179 F1-starts achter zijn naam deelde nadien een foto van die hand, waarop de brandwonden ook voor het eerst goed te zien zijn. Grosjean benadrukt zelf liever de positieve kant van het verhaal en telt zijn zegeningen juist wat betreft de progressie. "Dit voelt zo verdomd goed. Als alles normaal gaat, is het erg makkelijk om te vergeten hoe goed het menselijk lichaam eigenlijk is."

WEC-project van Peugeot volgende bestemming van Grosjean?

Naast deze voorzichtige stapjes in het herstel, kijkt Grosjean ook alvast naar zijn toekomstige raceplannen. In de laatste maanden van zijn Formule 1-carrière gaf hij aan open te staan voor alle opties, al is Grosjean na zijn horrorcrash iets minder happig op de IndyCar Series. Het World Endurance Championship, kortweg WEC, lijkt mede daardoor een reëlere optie te zijn. Zo meldt het Zwitserse Speedweek dat Grosjean prominent op de nominatie staat voor een plekje in het nieuwe WEC-project van Peugeot. Ook voormalig Haas-teamgenoot Kevin Magnussen zou op het wensenlijstje staan. Naar verluidt worden er al gesprekken gevoerd.

Heel verrassend is dit alles niet. In een eerder stadium flirtte Grosjean namelijk ook al met het Franse project in de langeafstandsracerij. Met een Franse formatie meedoen aan de befaamde 24 uur van Le Mans is een aanlokkelijk vooruitzicht, zo liet de tienvoudig podiumfinisher in de Formule 1 optekenen. "Een Franse producent in één van de grootste races van de wereld, dat is natuurlijk geweldig. Ik hoop sowieso dat er met de hypercars weer veel constructeurs terugkeren en dat het langeafstandsracen een gouden tijd tegemoet gaat."

Grosjean deelt foto van linkerhand uit verband: