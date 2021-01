Rechter schort F1-contract met promotor GP Sao Paulo op

Het was lang onduidelijk hoe de toekomst van de Braziliaanse Grand Prix eruit zou zien. In eerste instantie was er sprake van dat de race verplaatst zou worden naar een nog aan te leggen circuit in Rio de Janeiro, maar in december kwam er goed nieuws voor Sao Paulo: Interlagos zou de komende vijf jaar de Braziliaanse Grand Prix blijven organiseren. Dat werd mede mogelijk gemaakt door een nieuwe promotor, MC Brasil Motorsport, die financiële steun vanuit Abu Dhabi ontvangt. De totstandkoming van het contract zorgt echter voor problemen.

Nadat de plannen van de Formule 1 om naar Rio te vertrekken mislukten, moest voormalig F1-topman Chase Carey een manier vinden om de koningsklasse op Interlagos te houden. Daarop werd het recent opgerichte bedrijf Brasil Motorsport gekozen als nieuwe promotor, terwijl de naam van de race werd veranderd in de GP van Sao Paulo. De nieuwe naam zou tekenend zijn voor de nieuwe steun van de stad, die in het vorige contract geen fee hoefde te betalen aan de F1-organisatie. Dat is met de nieuwe overeenkomst wel anders: 20 miljoen real per jaar, omgerekend zo’n 3,65 miljoen dollar - zo blijkt althans uit documenten van de rechtbank.

Op basis van die informatie wordt het contract nu aangevochten, waarbij critici gesteund worden door advocaat en raadslid Rubens Nunes. Hij schreef op Twitter dat de Formule 1 belangrijk is voor Sao Paulo, “maar dat geeft de stad geen toestemming om zonder bieding en in het geheim een contract aan te gaan met een bedrijf zonder ‘expertise’ op dit gebied, dat een aantal dagen geleden om deze reden is opgericht”. De rechter gaat daarin mee en heeft het contract daarom in afwachting van het onderzoek opgeschort.

“De feiten onthullen zonder twijfel dat, in ieder geval op dit moment, de principes van openheid en transparantie duidelijk niet nageleefd worden. Om deze reden is het noodzakelijk om de uitvoering van het betreffende contract op te schorten, zodat we kunnen vaststellen of er voldoende middelen zijn om de kosten van de overeenkomst met de Formule 1 en het contract met MC Brasil Motorsport Holding verantwoord af te dekken.” Het stadsbestuur heeft nu vijf dagen om de relevante documenten in te zenden.

Welke gevolgen de saga rond de promotor van de GP van Sao Paulo heeft voor het doorgaan van de race, is nog onduidelijk. De race op Interlagos staat gewoon op de herziene kalender die de Formule 1 dinsdagochtend presenteerde. Wel werd de datum van de Braziliaanse ontmoeting veranderd: volgens de oorspronkelijke kalender zou de F1 op 14 november in Sao Paulo racen, op de nieuwe versie van de planning staat de race ingetekend voor 7 november.

VIDEO: Een rondje op Interlagos in F1 2019