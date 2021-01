Imola ambieert jaarlijkse of tweejaarlijkse organisatie F1-race

De Formule 1 maakte dinsdagochtend bekend dat de kalender voor het seizoen 2021 op de schop gaat. De oorspronkelijke openingsrace in Australië is vanwege het coronavirus verplaatst naar 21 november, waardoor Bahrein nu de seizoensouverture verzorgt. Ook de Grand Prix van China staat op verzoek van de lokale promotor niet langer ingetekend voor 11 april. De organisator hoopt op een datum later in het jaar en maakt intussen de weg vrij voor een nieuwe race op Imola. Slechts een half jaar na de eerste F1-race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in zestien jaar keert de koningsklasse op 18 april op het circuit terug.

Dat de race in 2021 terug kan keren op de kalender wordt mede mogelijk gemaakt door een consortium dat zich bekommert om het financiële aspect. Vorig jaar hoefde Imola geen fee te betalen aan F1-eigenaar Liberty Media, maar dit jaar moet er wel geld worden afgedragen. Daarom hebben de regio Emilia-Romagna, de gemeente Imola, Con.Ami, Formula Imola, de Italiaanse autosportbond ACI en het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de handen ineen geslagen om de fee af te kunnen tikken. ACI-president Angelo Sticchi Damiani gaf tijdens een persconferentie echter toe dat het wat het consortium betreft niet blijft bij het eenmalig opvullen van een gat op de kalender.

“Het is mooi dat er dit jaar twee Grands Prix zijn in Italië en het is mooi dat Imola er weer een organiseert”, zei Sticchi Damiani. “De ACI en ikzelf zijn toegewijd en hebben er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken. Als Italiaan met passie kan ik alleen maar trots zijn op dit resultaat, waar veel energie in is gestoken. Ik hoop dat we dit in de toekomst kunnen herhalen en dat we op consistente basis een tweede GP in Italië hebben.” Daarbij hoopt Imola de Formule 1 in ieder geval eens in de twee jaar, maar liever nog ieder jaar te verwelkomen.

Minardi-oprichter Giancarlo Minardi, tegenwoordig president van Formula Imola, denkt dat het circuit door de korte aanlooptijd naar de race veel heeft aan de vorig jaar vergaarde ervaring. “We hebben nog drie maanden te gaan tot het evenement en de ervaring van november is daarbij waardevol. We gaan proberen het organisatorische succes van 2020 te herhalen en waar mogelijk verbeteringen doorvoeren.” Het consortium heeft bovendien de hoop op toeschouwers bij de race nog niet opgegeven, zo geeft Stefano Bonaccini, president van Emilia-Romagna, toe. “We hopen in de positie te zijn dat we het circuit kunnen openen voor publiek, maar wel met een capaciteit waarbij we maximale veiligheid kunnen garanderen.