Grosjean kijkt uit naar Le Mans-project van Peugeot

De toekomst van de 34-jarige coureur in de Formule 1 is hoogst onzeker nu het einde van zijn contract nadert en zijn werkgever Haas nog steeds geen beslissing heeft genomen over de rijdersbezetting van volgend seizoen. Het enige dat het team er over kwijt wil is dat het een lijst met daarop de namen van tien coureurs heeft. Grosjean liet eerder al doorschemeren dat hij voor zijn toekomst buiten de Formule 1 aan het kijken is en noemde daarbij onder andere het WEC en de Formule E als opties.

Een mogelijke kans ligt er bij Peugeot. Die Franse autoproducent wil over twee jaar terugkeren in het WEC en ontwerpt daarvoor een prototype Le Mans Hypercar. Grosjean is erg enthousiast over dat project. “Een Franse producent in één van de grootste races van de wereld, dat is natuurlijk geweldig”, aldus de Frans-Zwitserse coureur. “Ik hoop dat er met de hypercars zoveel mogelijk constructeurs terugkeren en het langeafstandsracen een nieuwe gouden tijd tegemoet gaat. Toyota [winnaar van de laatste drie edities van Le Mans] doet het fantastisch, maar laten we wel wezen: als je tegenwoordig de 24 uur van Le Mans kijkt en je ziet twee auto’s van hetzelfde team om de winst strijden dan is dat is niet erg opwindend.”

En dus juicht Grosjean de komst van de hypercars toe. “Peugeot doet mee, Toyota is er en ik hoop dat er nog andere constructeurs komen. Het zal opnieuw spannend worden met een onbekende uitkomst, zelfs vijf minuten voor het einde van de race.” En dus wil hij graag aan boord stappen. “We zullen wel eens contact met elkaar opnemen, ik ben voor de toekomst bijzonder geïnteresseerd in dit project.”

Grosjean heeft enige ervaring in de langeafstandsracerij. In 2010 reed hij bij Matech Competition dat met een Ford GT40 meedeed aan het FIA GT1 World Championship. Het team won dat jaar twee races, maar viel tijdens de 24 uur van Le Mans uit.

Met medewerking van Luke Smith