Wolff gooit deur dicht: Geen Mercedes-motoren voor Red Bull

Na het aangekondigde afscheid van Honda moet Red Bull op zoek naar een andere oplossing voor de periode na het F1-seizoen 2021. Mercedes lijkt een gedroomde oplossing vanuit Red Bull gezien, maar dat feest gaat niet door. Net zoals in het verleden wil het merk uit Stuttgart ook ditmaal niet leveren. "Nee", reageert Wolff dan ook stellig op de vraag van Motorsport.com of Mercedes Red Bull uit de brand gaat helpen.

"Dat heeft meerdere redenen, waarvan de belangrijkste is dat we nu al vier teams - waaronder ons eigen fabrieksteam - van motoren voorzien. We zitten nu al bijna in een situatie waarin we niet genoeg krachtbronnen voor alle teams kunnen maken. Er is simpelweg geen capaciteit om iets extra's te doen", legt de Oostenrijkse teambaas uit. Zorgen over de F1-toekomst van Red Bull maakt hij zich echter niet. "Ik weet zeker dat Helmut Marko een plan B heeft. Daarvoor is hij wellicht niet eens afhankelijk van de huidige motorleveranciers in F1."

Renault-voorman Cyril Abiteboul heeft een vergelijkbaar idee. "Zoals Toto al aangaf, kan ik me niet voorstellen dat Red Bull geen ander plan A of zelfs een plan B heeft. En ik denk dat wij erg ver achterin het alfabet staan bij Red Bull", duidt hij met een glimlach op de vechtscheiding in 2018. Contact over een nieuw huwelijk is er nog niet geweest, ondanks dat Renault de pineut zal zijn als Red Bull geen andere oplossing kan vinden - dan moet Renault volgens het sportieve reglement motoren leveren. "Ik kan bevestigen dat ik nog geen contact heb gehad met Red Bull als het om een motorendeal na 2021 gaat. Maar iedereen kan lezen wat er in de sportieve reglementen staat."

Rest alleen nog de derde en laatste motorleverancier na het vertrek van Honda: wat is het formele standpunt van Ferrari, staat het merk uit Maranello wel open voor een samenwerking met Red Bull? "We hebben daar nog geen besluit over genomen, wij moeten nu onze positie bepalen. Het is aan eerste instantie aan Red Bull om helder te krijgen wat zij willen. Wij hebben zoals gezegd nog geen standpunt ingenomen en hebben ook tijd nodig om er goed over na te denken. Qua timing is het wat ongelukkig, er is weinig tijd. Richting 2022 hebben we zelf veel tijd nodig om alles op de rit te krijgen", duidt Binotto op de eigen problemen van het steigerende paard. "Het nieuws van Honda kwam ook onverwacht, waardoor we nu over iets na moeten denken wat enkele dagen geleden nog niet eens aan de orde was."

VIDEO: Het aanstaande F1-vertrek van Honda nader besproken

Met medewerking van Luke Smith