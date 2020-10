Nieuwe positieve coronatest bij Mercedes F1-team

Donderdag testte een lid van het Mercedes-team positief op COVID-19, waarna het volledige team opnieuw werd getest uit voorzorg. Een tweede teamlid testte daarbij ook positief, een derde lid kreeg geen duidelijk resultaat en wordt andermaal getest.

Volgens het protocol van de FIA protocols moet het team daarop teamleden isoleren die in contact zijn geweest met de besmette leden. Dat betekent dat vier extra teamleden die negatief hebben getest in zelfisolatie moeten. Zij worden net zoals de twee positieve teamleden vervangen door zes nieuwe mensen die naar Duitsland werden gevolgen.

Wereldkampioen Lewis Hamilton stelde donderdag dat hij hoopt dat Mercedes zonder al te veel hinder het Grand Prix-weekend in de Eifel kan afwerken. "Het is jammer om dat te horen, want die jongens werken zo hard", aldus Hamilton. "Het is zeker een zorg, maar we hebben veel geweldige mensen binnen het team, het hangt niet van een bepaalde persoon af. Er is veel werk aan de winkel en we moeten ervoor zorgen dat we zonder verdere hinder verder kunnen."

Sinds de start van het Formule 1-seizoen begin juli bij de Oostenrijkse Grand Prix zijn er nog maar weinig positieve gevallen vastgesteld. Racing Point-rijder Sergio Perez moest twee races missen omdat hij voor aanvang van de Britse Grand Prix besmet werd met corona. De twee Mercedes-medewerkers zijn de eerste teamleden die positief hebben getest bij een evenement.