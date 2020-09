Peugeot hakt knoop door: vanaf 2022 met hypercar in WEC

De kogel is nu dus door de kerk, valt te lezen in een verklaring van Peugeot. “De keuze voor de LMH-categorie is ingegeven door verschillende criteria, een daarvan is de gedeeltelijke aerodynamische vrijheid die de klasse biedt. Die maakt het mogelijk om – met behulp van Peugeot Design – esthethische details van het merk [in de auto] te verwerken.” De LMDh-categorie maakt gebruik van chassis’ van Ligier en dat biedt minder ontwerpvrijheid.

De aankondiging komt niet als een verrassing. Drievoudig 24 uur van Le Mans-winnaar Peugeot liet vorig jaar al weten dat het vanaf 2022 wilde terugkeren in WEC. Echter, het naar voren halen van de kalender en de bekendmaking van de LMDh-categorie zorgden er voor dat de Fransen langer nodig hadden om een definitief besluit te nemen over de precieze invulling van het project. Nu is er dan gekozen voor de hypercar-variant. Matthias Hossann, directeur van de Peugeot-ontwerpafdeling vindt dat een juiste keuze. “De LMH biedt een ongekende en historische mogelijkheid voor sport- en ontwerpteams om samen te werken.

Slider Lijst Peugeot Hypercar teaser 1 / 2 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar teaser 2 / 2 Foto door: Peugeot Sport

Pas in 2022 zal het team overigens bekendmaken wanneer het precies aan de start zal verschijnen. Het seizoen 2022 zou eigenlijk pas halverwege het jaar beginnen en doorlopen tot in 2023, maar door de coronacrisis is men nu teruggegaan naar een kalender die in 2022 start en eindigt. Dat geeft Peugeot minder tijd om de auto te ontwerpen en bouwen en dus wil men zich nog niet uitlaten over wanneer het debuut moet plaatsvinden.

De ontwikkeling van de auto staat nog in de kinderschoenen, zegt technisch directeur Olivier Jansonnie. “Tot aan vandaag hebben we een besluit genomen over een deel van het aerodynamische concept, het framewerk voor de krachtbron en het basisontwerp van het hybride systeem. We moeten nog heel wat stappen zetten voor ons debuut in 2022. In studies, het produceren van prototypes, bevestiging zoeken op de testbank en het circuit.”

Peugeot keert terug naar Le Mans