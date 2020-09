Toyota nipt voor Rebellion op pole in 24 uur van Le Mans

In 2020 is alles anders en ook in de 24 uur van Le Mans. Normaal gesproken werd de startvolgorde voor de belangrijkste race van het jaar bepaald in de kwalificaties op donderdagmiddag en -avond, maar nu werd een speciale Hyperpole-sessie gehouden op de vrijdag voor de klassieker. In de 30 minuten durende sessie kwamen de beste zes teams uit de elk van de vier klassen in actie.

LMP1: Toyota's gesplit door Rebellion

Toyota begon vanzelfsprekend als grote favoriet aan de sessie, de renstal is anno 2020 nog de enige echte fabrikant in de topklasse van het WEC. Maar toch waren het niet de Toyota's die na de eerste ronde aan kop prijkten. Kamui Kobayashi noteerde een 3.15.920, maar Gustavo Menezes dook in zijn eerste vliegende ronde onder die tijd door. De Rebellion-coureur reed een indrukwekkende 3.15.822, de snelste tijd ooit voor een non-hybride op het Circuit de la Sarthe. Kobayashi had echter nog wat in de tank na zijn eerste ronde, hij verbeterde zichzelf naar een 3.15.267.

Kobayashi was in zijn tweede run nog eens sneller onderweg, maar maakte de ronde niet af toen de wedstrijdleider hem op de hoogte bracht van het overschrijden van de track limits eerder in de ronde. Ondanks dat eindigde de Japanner wel als eerste in de sessie en begint hij zaterdagmiddag vanaf pole-position aan de race. Menezes bleef op de tweede plaats terwijl Kazuki Nakajima niet verder kwam dan de derde plaats in de tweede Toyota. Louis Deletraz, eerder dit jaar nog de winnaar in de virtuele 24 uur van Le Mans, eindigde als vierde voor de langzaamste LMP1 van het veld: de ByKolles #4 van Tom Dillmann.

LMP2: De Vries niet op herhaling na sterke donderdag

Racing Team Nederland plaatste zich donderdag als snelste voor de Hyerpole, Nyck de Vries nam de honneurs waar. In de LMP2-klasse begon De Vries niet goed aan de Hyperpole; hij vloog in de Porsche Curves van de baan en wist de RTN-bolide ternauwernood uit de bandenstapels te houden. De Vries schreef daarmee de eerste van twee sets banden af en kwam zonder een tijd gereden te hebben weer binnen voor een verse set banden. Voormalig F1-coureur Paul di Resta had na die eerste run de snelste tijd met een 3.24.528.

Op zijn tweede set sprong De Vries wel naar de tweede plaats, maar dat was niet van lange duur. Formule E-collega Jean-Eric Vergne dook nog onder de tijd door, die kwam zodoende op de tweede plaats. De Vries moest het doen met de derde plaats op een halve seconde van Di Resta. High Class Racing eindigde op de vierde plaats voor Alex Brundle in de tweede United Autosports-inschrijving. Brundle deelt de wagen met Job van Uitert. Will Stevens eindigde op de zesde plaats.

GTE: Drie merken in top-drie

In de GTE Pro-klasse ging Gianmaria Bruni aan de haal met pole-position. Hij noteerde een 3.50.874 in de vierde vliegende ronde. Hij was iets sneller dan AF Corse-coureur James Calado in de #51 Ferrari. Aston Martin Racing eindigde als derde met Marco Sorensen aan het stuur. De eerste GTE-Am eindigde op de vierde plaats, Come Ledogar pakte in die klasse pole-position voor Matt Campbell van Dempsey-Proton Racing.

Uitslag volgt.