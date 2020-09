WEC-seizoen 2021 telt zes races, Le Mans geen seizoensfinale meer

De organisatie achter het World Endurance Championship - kortweg WEC - liet eerder al weten vanaf volgend jaar te stoppen met de huidige opzet, waarin een seizoen nog is ingericht over twee verschillende kalenderjaren. Na die aankondiging werd er al gespeculeerd over een beperkt aantal races in 2021, ook om de kosten in crisistijd te drukken. Aan de vooravond van de 24 uur van Le Mans 2020 heeft de organisatie het officiële schema uit de doeken gedaan.

De coureurs in het langeafstandswerk zullen volgend jaar in het weekend van 13 en 14 maart om te beginnen een test afwerken op het circuit van Sebring. Een week nadien volgt de eerste van zes officiële races, eveneens in het Amerikaanse Sebring - waar het IMSA-kampioenschap dat weekend ook acte de présence geeft. Voor 1 mei staat de 6 uur van Spa-Francorchamps op de agenda, waarna de 24 uur van Le Mans al als derde wedstrijd van het seizoen aan de beurt komt. De editie van 2021 op het circuit de la Sarthe blijft staan op de initiële data van 12 en 13 juni. Na deze klassieker brengt het WEC nog een bezoek aan Monza, Fuji en Bahrein. Laatstgenoemde locatie huisvest op deze manier de seizoensfinale. Dat is dit jaar ook al het geval, al was dat in eerste instantie niet zo bedacht. Corona besloot echter anders.

"We hebben naar onze merken, teams en partners geluisterd. Op basis daarvan hebben we een kalender samengesteld met minder races dan gebruikelijk. Dat geeft hen meer ruimte om zo goed mogelijk om te gaan met deze economische crisis", legt WEC-voorman Gerard Neveu uit waarom de kalender ietwat beperkt oogt. "In de toekomst zullen we het aantal races weer naar boven bijstellen, als de situatie dat qua gezondheid en economie weer toelaat. Hopelijk kan dat al vanaf 2022. Deze kalender is ook zo opgesteld om de plannen zo kostenefficiënt als mogelijk te houden wat betreft het reisschema."

WEC 2021 kalender: