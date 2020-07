Kubica vervangt Giovinazzi tijdens VT1 bij Alfa Romeo

Kubica is sinds begin dit jaar achter Giovinazzi en Kimi Raikkonen reservecoureur bij Alfa Romeo, nadat eind 2019 zijn aflopende contract bj Williams niet werd verlengd. Eerder dit jaar reed de 35-jarige Pool bij de wintertests in Barcelona al twee sessies in de Alfa C39.

Kubica is uiteraard blij weer in actie te komen. “Ik kijk er erg naar uit, vooral na de lange pauze die de hele motorsportwereld in acht heeft moeten nemen. Het is mijn doel om zoveel mogelijk data voor de ingenieurs te verzamelen en ze mijn feedback te geven.” Teambaas Fred Vasseur verwacht het nodige te hebben aan de ervaring van Kubica. “Een coureur met ervaring komt altijd met waardevolle feedback en hij zal ons kunnen helpen met het blijven leren over de auto. Robert was afgelopen weekend bij het team, en dus weet hij alles van wat er besproken is tijdens de meetings van de engineers en tijdens iedere sessie.”

Ook bij Williams geven ze komend weekend de reservecoureur een kans: Jack Aitken mag in de FW43 van George Russell rijden. Voor Williams is het een manier om de onervaren Aitken wat meer vertrouwd te maken met de auto van dit jaar. Nuttig als één van de vaste coureurs door het coronavirus wordt geveld.