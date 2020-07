Poll: Meningen verdeeld over incident Hamilton en Albon

De feiten zijn bekend. Op betere banden was Red Bull-man Albon duidelijk sneller dan wereldkampioen Hamilton. Albon probeerde naar een opening te zoeken, had een goede exit uit bocht vier ... en toen gebeurde dit:

De stewards gaven Lewis Hamilton een tijdstraf van vijf seconden voor de aanrijding, waardoor hij van twee naar vierde zakt in de uitslag. De Brit van Mercedes kreeg ook twee strafpunten op zijn licentie.

Maar was die straf ook terecht, of was het een race-incident? Of was Albon te onstuimig aan de buitenkant van een moeilijke bocht? We vroegen het aan de lezers en dit is het resultaat.

De meningen waren bijzonder verdeeld. Iets meer dan de helft van de lezers gingen akkoord met de stewards en vonden dat de schuld bij Hamilton lag. Veertig procent was het daar echter niet mee eens en vond de aanrijding een typisch race-incident. Slechts acht procent vond dan weer dat Albon te overmoedig was.