Ricciardo verbaasd door matige Bottas: “Hij kwam naar niet”

Bij de start wist Ricciardo de doorgaans rappe Mercedes-coureur in te halen en dat bleef zo tot de safety car en de pitstops, waarna Bottas er weer voor kwam te zitten. Hij zat in het vervolg van de race achter de Mercedes en hoopte de Fin zelfs aan te kunnen vallen. Uiteindelijk moest Ricciardo genoegen nemen met de zesde plaats. Bottas verklaarde dat hij problemen had met de wegligging van de auto, vooral in de bochten naar rechts was er een probleem.

“Valtteri was voor Mercedes-begrippen niet echt heel erg snel”, verklaarde Ricciardo na afloop van de Italiaanse GP. “Ik pakte hem in de eerste ronde en dacht dat hij redelijk snel terug zou komen, maar hij kwam maar niet. Ik denk dat ik op een gegeven moment zelfs een beetje wegreed. Ik weet dat wij niet langzaam waren dit weekend. Maar het is ook niet zo dat we zo sterk als Mercedes zijn. Dat was wel verrassend. In de tweede stint had hij een betere positie op de baan en ik had wel het gevoel dat hij een paar foutjes maakte. Maar waar hij de fouten maakte, had ik ook moeite om het verschil te maken. Ik kon niet echt profiteren, maar ik kon zien dat hij niet heel sterk was. Hij kon Norris vervolgens niet pakken, dus dat laat wel zien dat hij niet het tempo had dat Mercedes normaal gesproken laat zien. Voor mij was het lastig te zien waarom hij aan het worstelen was. Het lijkt erop dat hij gewoon niet het ultieme Mercedes-tempo had.”

De safety car viel voor Renault niet helemaal gunstig uit aangezien AlphaTauri de zege pakte met Pierre Gasly en de andere vaste middenmoters (Racing Point en McLaren) een coureur op het podium hadden. “Ik heb zeker wel genoten van de race, ik zat zo nu en dan in een goede positie”, reageerde Ricciardo op een vraag van Motorsport.com. “Maar het waren de omstandigheden die tegen zaten. Ik was niet de enige, dus wat dat betreft wil ik niet hoog en laag springen. Ik was zeker een van de coureurs die slachtoffer werd van de safety car en de rode vlag. Het is zo’n geval waarvan je denkt: wat had het kunnen worden hier. Maar uiteindelijk hoort het erbij, daar moeten we ons bij neerleggen en de stap maken naar het volgende weekend.”

Met medewerking van Adam Cooper