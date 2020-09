Gasly wint bizarre Grand Prix van Italië, podium voor Sainz en Stroll

Het moest een probleemloze middag worden voor het team van Mercedes, maar het liep allemaal net even anders. Voor Lewis Hamilton verliep de wedstrijd aanvankelijk nog prima. De Brit maakte een prima start vanaf de pole-position en reed weg bij de rest van het veld. Valtteri Bottas kwam een stuk minder goed van zijn plek en zag Carlos Sainz voor zich komen, waarna ook Lando Norris, Sergio Perez en Daniel Ricciardo zich in de eerste ronde langs de Fin knokten. Bottas, die even dacht dat hij een lekke band had, slaagde er vervolgens niet in om weer terug naar voren te komen.

Max Verstappen had ook geen goede start. De Red Bull-coureur ving de race aan vanaf P5 en viel in de eerste meters terug naar de achtste plek. In de derde ronde knokte de Limburger zich bij de eerste chicane langs Lance Stroll, waarna hij achter Bottas zevende lag. Een paar ronden later deed er zich een remprobleem voor bij Sebastian Vettel. De Duitser schoot rechtdoor in de eerste bocht en ging dwars door twee piepschuimen blokken, waarna hij zijn Ferrari naar de pits stuurde om uit te stappen. Het zou allemaal nog erger worden voor de Scuderia. Na de uitvalbeurt van Vettel gebeurde er even weinig op het circuit van Monza. Het was min of meer wachten tot de eerste pitstops.

Het bleek echter een stilte voor de storm. De race was 19 ronden oud toen Kevin Magnussen zijn Haas aan het begin van het rechte stuk aan de kant van de baan parkeerde met een technisch probleem. Omdat de auto op een gevaarlijke plek stond voor de marshals, kwam de safety car naar buiten. En omdat de wagen niet ver van de pitsingang stond, werd besloten de pitstraat dicht te gooien. Mercedes zag de melding van de racedirectie echter over het hoofd en riep Hamilton naar binnen voor een bandenwissel. Alfa Romeo deed even later hetzelfde met Antonio Giovinazzi. Het kwam beide coureurs op een stop-and-go-penalty van tien seconden te staan, waarmee Mercedes een vrijwel zekere overwinning weggooide.

Nadat de auto van Magnussen de pits in was geduwd, ging de pitstraat weer open en maakten de coureurs die nog niet naar binnen geweest een pitstop. Alleen Stroll bleef buiten. Meteen hierna kwam de safety car naar binnen en ging de race met behoorlijk door elkaar geschud veld weer verder: Lewis Hamilton reed aan kop, voor Lance Stroll, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen en Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen slechts dertiende lag na de pitstops.

De race was nog geen ronde weer onderweg of ging het mis bij Charles Leclerc. De Monegask raakte van de baan in de Parabolica en belandde met een harde klap in de bandenstapels. De Ferrari-coureur kon ongedeerd uitstappen, maar de wedstrijd werd stilgelegd omdat de baanafzetting moest worden hersteld. Het veld werd gesommeerd de pits op te zoeken, waar de coureurs moesten wachten tot de werkzaamheden aan de bandenstapels waren voltooid. Hamilton maakte van de pauze gebruik om verhaal te halen bij de stewards.

Om 16:20 werden de coureurs de pits uit gestuurd en werd de Italiaanse Grand Prix hervat met een staande start. Hamilton bleef aan de leiding, voor Gasly, Raikkonen en Giovinazzi. De leider in het kampioenschap ging daarna meteen naar de binnen om zijn straf te incasseren. Hij kwam als laatste weer terug in de race, dik twintig seconden achter Alexander Albon, die eveneens een miserabele middag kende en op de voorlaatste plek reed. Een ronde later ging Giovinazzi naar de pits om zijn straf in te lossen, zodat de top-drie hierna bestond uit Gasly, Raikkonen en Sainz. Verstappen kwam op datzelfde moment naar vanaf P14. Er bleek een probleem te zijn met zijn Honda-motor, waarmee de Nederlander, die duidelijk stevig baalde, voor de tweede keer dit seizoen een DNF noteerde.

Sainz vocht zich vervolgens bij de eerste bocht langs Raikkonen, waarmee hij net als na de start weer tweede lag. Het was hierna de vraag of de Spanjaard nog aan kon pikken bij Gasly, die intussen een voorsprong van vier seconden had opgebouwd. Met nog vier ronden te gaan was het verschil nog maar anderhalve tel en bij het ingaan van de laatste ronde was het gat volledig gedicht. "Ik wil de overwinning", zei de Spanjaard. Sainz kwam in de laatste ronde echter niet dicht genoeg bij voor een inhaalpoging en zo behaalde Gasly in Italië zijn eerste Formule 1-overwinning.

Raikkonen zag na Sainz ook Lance Stroll voorbij komen, waarmee de Canadees derde kwam te liggen. De Fin kon het tempo vooraan simpelweg niet aan en zakte in de volgende ronden snel verder weg naar achteren. Lande Norris werd vierde, voor Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon werden zesde en zevende voor Renault. Hamilton had er in de slotfase van de race flink de sokken in en vocht zich terug naar de achtste plaats. Daniil Kvyat en Sergio Perez pakten de laatste punten in deze bizarre race.

De Italiaanse Grand Prix was de laatste voor de Williams-familie. In de aanloop naar de race maakte het team bekend dat Frank en Claire Williams zich terugtrekken uit het team, dat recentelijk is overgenomen door het Amerikaanse Dorilton Capital. Nicholas Latifi en George Russell werden elfde en veertiende in de laatste race van Williams als familieteam.