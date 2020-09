F1 denkt opnieuw na over sprintraces met ‘reversed grid’ na Monza

De Grand Prix van Italië kende een zeer verrassende uitslag, met dank aan een straf voor Lewis Hamilton, die de regerend wereldkampioen naar de achterkant van het veld wierp, en het feit dat de andere coureurs die normaal gesproken vooraan meedoen, eveneens hun dag niet hadden. AlphaTauri-rijder Pierre Gasly kwam, nadat de wedstrijd na een crash van Charles Leclerc was onderbroken, verrassend als winnaar over de streep, terwijl de podiumplaatsen voor Carlos Sainz en Lance Stroll minstens zo opzienbarend waren.

Brawn heeft laten weten dat er vanwege deze race opnieuw wordt nagedacht over het houden van sprintraces op zaterdag, waarbij het veld in de omgekeerde volgorde van de WK-stand op de grid plaats neemt. De uitslag van deze wedstrijd zou dan als startopstelling dienen voor de Grand Prix op zondag. De Formule 1 wilde daar eigenlijk dit jaar al bij een paar races mee experimenteren, maar dat plan - de teams moesten unaniem akkoord gaan - werd tegengehouden door Mercedes.

“Monza was kandidaat voor een sprintrace met een ‘reversed grid’ toen we het aan het overwegen waren voor dit jaar”, schrijft Brawn in zijn column voor de Formule 1-site. “Helaas konden we daar niet mee verder gaan, maar het concept is nog steeds iets waar wij en de FIA de komende maanden aan verder willen werken en waar we met de teams over in gesprek willen gaan voor volgend jaar. Naar onze mening heeft deze race laten zien hoeveel spektakel een door elkaar geschud veld kan opleveren en aangezien we volgend jaar met dezelfde auto’s rijden als dit jaar, zouden we de fans op deze manier op vergelijkbare races kunnen trakteren als die van afgelopen weekend op Monza.”

Volgens Brawn wordt het een totaal ander spelletje als de startgrid voor de Grand Prix op deze manier bepaald zou worden. “De teams zullen hun wagens natuurlijk anders af moeten stellen voor een sprintrace met een omgekeerde startvolgorde", aldus de voormalig teambaas. "Op dit moment is het zo dat Mercedes de auto's zo afstelt dat ze over één ronde de snelsten zijn, zodat ze vervolgens de race van vooraan kunnen controleren. Als ze weten dat ze anderen moeten inhalen, zullen ze van aanpak moeten veranderen.”

Naar verluidt wordt er in de komende weken verder gesproken over hoe de raceweekenden er volgend jaar uit moeten komen te zien. Ook het idee voor een sprintrace op zaterdag zal dan opnieuw worden besproken. Dat de Grand Prix-weekenden hun huidige opzet behouden, is dus absoluut nog niet zeker. Brawn: “We zullen naar nieuwe opzetten blijven kijken, met als doel de show te verbeteren zonder dat de DNA van de Formule 1 verloren gaat.”

Voor het aanpassen van de opzet van het raceweekend is overigens geen unanimiteit meer nodig. Volgens het nieuwe Concorde Verdrag dat alle Formule 1-teams hebben ondertekend voor 2021, is een zogenaamde ‘super majority’ bestaande uit 28 stemmen voldoende. De FIA en de Formule 1 zijn daarbij ieder goed voor tien stemmen, terwijl elk van de tien teams één stem vertegenwoordigt. Dit houdt in dat ook als twee teams tegen zijn, een voorstel alsnog kan worden goedgekeurd.