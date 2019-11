Vettel: "Reglementswijzigingen zijn bepalend voor mijn toekomst"

De 32-jarige Heppenheimer rijdt inmiddels al vijf jaar voor Ferrari, nadat hij eerder vier keer op rij kampioen werd bij Red Bull - alleen in 2014 liep hij met dat team de titel mis. Gevraagd of hij zijn carrière bij zijn huidige werkgever wil afsluiten, waar hij tot en met volgend jaar nog onder contract staat, antwoordt Vettel in gesprek met Motorsport.com: "Ik weet het niet. Ik kijk niet zover vooruit eigenlijk. Het hangt denk ik allemaal af van wat er gebeurt met de reglementen, het hangt van volgend jaar af. Daarna zien we wel verder."

Na jaren onderhandelen worden de geplande grootschalige wijzigingen voor 2021 op de donderdag van de Grand Prix van Amerika geprestenteerd. De nieuwe reglementen moeten ervoor zorgen dat de teams dichter bij elkaar komen te liggen en zullen de onderlinge verhoudingen kunnen opschudden. Het is immers de vraag welk team zich het snelst en best aan de nieuwe regels en ontwerpen aanpast. "We hebben gezien dat hoe langer de regels stabiel blijven, hoe dichter het veld bij elkaar komt. Dat is in ieder geval het geval bij de drie topteams, maar er is nog steeds een behoorlijk gat met de teams erachter. Ongeacht de regels zullen de beste teams en coureurs vooraan rijden, maar het zou wel fijner zijn als iedereen wat dichter op elkaar komt te zitten", aldus Vettel.

De Ferrari-coureur zegt dat hij niet weet hoe optimistisch men moet zijn over de wijzigingen. Het belangrijkste is volgens hem dat het werkt. "Ik hoop dat wat hieruit voortkomt goed is voor de sport. Er moet namelijk iets gebeuren. Iedereen spendeert veel geld aan het vinden van dat kleine beetje extra en dat moet op een of andere manier simpeler. Er is altijd een dunne lijn tussen het behouden van het DNA van de Formule 1 en het streven naar meer gelijke kansen. Je wilt niet dat iedereen dezelfde auto en dezelfde motor heeft, want dat zou de F1 niet meer hetzelfde zijn. Als er daarentegen niets gebeurt, zullen we in de toekomst als kampioenschap voor grote uitdagingen komen te staan."

Met medewerking van Scott Mitchell