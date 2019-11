Ricciardo en Bottas: "Niks mis met rijstijl Verstappen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton knokten bij de start van de Mexicaanse Grand Prix om de derde plek. De twee gaven elkaar weinig ruimte en schoten van de baan, waardoor ze meerdere plekken verloren en de vloer van Hamiltons Mercedes beschadigd raakte. Na de race gaf de vijfvoudig wereldkampioen toe in duels meer rekening te houden met de Nederlander dan met andere concurrenten, om een 'anders onvermijdelijke' botsing te voorkomen.

Daniel Ricciardo heeft het bij Red Bull meerdere jaren tegen Verstappen moeten opnemen. De twee lieten spectaculaire dingen zien. Soms ging het goed, soms liep het verkeerd af, zoals in Baku 2018. De naar Renault vertrokken Australiër is van mening dat er niets mis is met de rijstijl van Verstappen. "Soms weet je tegen wie je het opneemt, soms niet. Er zijn momenten dat je je zo focust op het gevecht en het moment zelf, dat je niet eens meer doorhebt tegen welke coureur je strijdt. Misschien let je er bij de start meer op, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik mag Max graag, ik ben wel weg van zijn manier van racen. Hij racet hard en dus neem ik het liever tegen hem op dan iemand die minder graag verdedigt of aanvalt", zei hij tegen Sky Sports tijdens het F1 Fan Festival in Hollywood.

Ook Valtteri Bottas zei tegen SSN er geen problemen mee te hebben. Hij beleefde in Mexico nog een kortstondig duel met Verstappen, wat resulteerde een lekke band voor de Red Bull-rijder. "Het is denk ik allemaal wat overtrokken. Hij had een paar echt, echt goede races en inhaalacties. Dat was hard maar fair racen. Soms kan één voorval de verhalen opblazen, groter maken dan ze eigenlijk zijn. Max is agressief en dat is prima. Elke coureur is natuurlijk anders en je behandelt daarom iedereen verschillend. Er is niks mis mee, want het zou juist saai zijn als we allemaal hetzelfde waren."