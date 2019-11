Liberty: "Geen magisch getal voor aantal Grands Prix per seizoen"

De Formule 1-kalender voor 2020 bestaat uit een recordaantal races, door de toevoeging van de Grand Prix van Nederland en een nieuwe race in Vietnam. Ondanks de komst van twee nieuwe locaties verdwijnt er maar één van de kalender: het Duitse Hockenheim. F1-eigenaar Liberty Media heeft al meerdere malen te kennen gegeven de komende jaren te willen uitbreiden naar 24 of 25 races per seizoen.

Voorzitter Chase Carey ontkent dat hij een specifiek aantal voor ogen heeft en erkent dat de Formule 1-teams tegen een uitbreiding zijn vanwege de druk die op het personeel komt te liggen. "We erkennen dat de sleet er in deze sport in kan komen, dus er zit een limiet aan het aantal races. We hebben geen magisch getal en denken nog steeds wat capaciteit over te hebben. We beseffen echter dat wanneer je het vraagt aan een team of coureur, ze zullen aangeven dat ze liever 21 races hebben dan 22 of 23", vertelde Carey in gesprek met Amerikaanse media.

"Toen we naar het aantal van 22 GP's gingen, hebben we een aantal stappen ondernomen om het wat minder vermoeiend te maken. De pre-season-test in Barcelona, die altijd twee volle weken in beslag nam, hebben we bijvoorbeeld verkort. Er zijn ook tests tijdens het seizoen dat we hebben teruggeschroefd. Ook tijdens het weekend zelf proberen we wat flexibiliteit te bieden. Voor promotors is een driedaags evenement belangrijk, maar we kunnen het begin van de week wat flexibeler maken. Zo halen we ergens anders weer dagen van de kalender af, zonder dat het de sport schaadt", gaat hij verder.

Volgens Carey blijft de belangstelling van potentiële toekomstige racelocaties groeien. "We willen er zeker van zijn dat we Europa als continent recht doen, dat de groei van de sport niet ten koste gaat van Europa. We hebben daar nu twee van onze meest historische evenementen kunnen behouden, Monza en Silverstone. We hebben ook het contract voor de Grand Prix van Spanje met een jaar verlengd. Dat willen we graag zo houden, maar we willen ook groeien in Azië en Amerika. Met de juiste evenementen kunnen we die kans denk ik aangrijpen."

De F1-baas benadrukt dat Liberty op zoek is naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. "Dat is denk ik waar de prioriteit moet liggen. Als we een race toevoegen op een nieuwe locatie, dan moeten we zeker weten dat het iets speciaals toevoegt aan de sport. Vietnam is een ongelooflijk gaaf land om dat te kunnen doen. Met Zandvoort hebben we een driejarige overeenkomst en alle drie de jaren zijn uitverkocht."

Hij erkent daarnaast dat de plannen voor een GP in Miami in limbo blijven, na de bijeenkomst van de Miami-Dade County Commission. Er bleek nog te veel weerstand te zijn tegen de komst van een race in de kuststad in Florida. "We zijn er nog steeds mee bezig. Er zijn duidelijke obstakels waar we eerst omheen moeten. Gisteren was er een stemming en dat creëerde nieuwe problemen die we moeten proberen aan te pakken."

Met medewerking van Adam Cooper