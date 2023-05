Red Bull vervangt versnellingsbak van Max Verstappen in Miami

Voorafgaand aan de zaterdagse actie op het Miami International Autodrome heeft Red Bull Racing de bolide van Max Verstappen voorzien van een nieuwe versnellingsbak. Het valt volledig binnen de grenzen van het reglement en Red Bull heeft ook niets gecommuniceerd over de achterliggende oorzaak, al lijkt het wel wat vroeg om bij de vijfde race van het seizoen al naar de derde versnellingsbak te wisselen. Zo mogen alle coureurs over een heel jaar slechts met een pool van vier werken. Wisselen naar het vijfde exemplaar levert een gridstraf van tien plaatsen op. Verstappen is voordat een kwart van het raceseizoen voorbij is nu al toe aan het derde exemplaar.

De voorgaande twee zijn normaliter niet volledig afgeschreven en blijven dus in de pool zitten, waardoor Verstappen naar verwachting in ieder geval op vrijdag met een oudere versnellingsbak zal blijven rijden. Dat gezegd hebbende zijn de vroege wissels wel opzienbarend, ook in vergelijking met andere teams. De regerend wereldkampioen wisselde voor het eerst van bak na de kwalificatie in Jeddah, toen de aandrijfas het begaf. In de eerste raceweekenden van 2023 klaagde de Limburger los daarvan meermaals over een vreemd gevoel bij het terugschakelen, al zei hij desgevraagd dat daar niet al te veel achter gezocht moet worden: "Dat is een aspect dat we altijd proberen te finetunen binnen het team." Desondanks is het aantal wissels hoog in verhouding tot het aantal races.

Naast Verstappen heeft ook Carlos Sainz een nieuwe versnellingsbak gekregen voorafgaand aan de derde vrije training in Florida. Bij de Ferrari-coureur gaat het om zijn tweede bak van het seizoen en lijkt het vooral een strategische keuze van Ferrari te zijn. Zo kan de Madrileen de oude bak inzetten op vrijdag en voor de belangrijkere sessies van het weekend nu rekenen op een nieuw exemplaar.