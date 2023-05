Max Verstappen heer en meester in derde training GP van Miami

Onder het toeziend oog van onder andere Elon Musk, die te gast was in de Red Bull-garage, en Jeff Bezos, die bij McLaren op de pitmuur mocht kijken, werd de derde training voor de Grand Prix van Miami verreden. De twee miljardairs zagen hoe de coureurs niet bepaald stonden te springen om naar buiten te gaan toen het licht aan het einde van de pitstraat om 18.30 uur Nederlandse tijd op groen sprong. Hoewel het weer ook niet echt uitnodigde tot het leveren van een enorme fysieke inspanning - het is opnieuw een ziedend hete dag in Miami - was de voornaamste reden om niet gelijk op pad te gaan het lage gripniveau op het Miami International Autodrome, dat gedurende de sessie onherroepelijk zou toenemen. Veel coureurs besloten dan ook om te wachten tot de omstandigheden op de baan iets verbeterd waren.

De alsmaar veranderde baancondities betekenden dat de rondetijden net als tijdens de eerste en tweede training op vrijdag gestaag omlaag gingen tijdens het laatste oefenuur. Dit gebeurde onder aanvoering van de twee Red Bull-coureurs. Sergio Perez en Max Verstappen wisselden tijdens het eerste half uur stuivertje bovenaan: na een 1.29.266 van Perez was er een 1.28.963 van Verstappen, waarop de Mexicaan zich naar 1.28.963 verbeterde en de Nederlander tot 1.27.969 kwam.

En net als op vrijdag waren er meerdere coureurs die even naast de baan kwamen. Alexander Albon en Fernando Alonso schoten aan het einde van het lange rechte stuk bij de zeventiende bocht de uitloopstrook op, waarna Nico Hülkenberg een flink moment had bij de zevende bocht.

Video: Alonso en Hülkenberg hebben kort na elkaar een momentje

De sessie was bijna halverwege toen Carlos Sainz zijn Ferrari tussen de beide Red Bulls op P2 zette met 1.28.125, waarna Verstappen de snelste tijd nog wat scherper zette met 1.27.669. De grip bleef dus toenemen, waardoor de coureurs zich gedurende de sessie blijven verbeteren, al waren er ook rijders die enorm worstelden met de balans van hun auto. Terwijl Verstappen de lat nog wat hoger legde door eerst 1.27.595 te rijden en daarna 1.27.535, klaagden onder meer George Russell, Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda steen en been over de boordradio. Lando Norris had het intussen zichtbaar zwaar in de McLaren. De Brit blokkeerde herhaaldelijk een wiel bij het aanremmen en beleefde een hachelijk moment bij de vierde bocht, waar hij van de baan schoot.

Aan het einde van de training klom Perez nog naar de tweede stek in de tijdenlijst met 1.27.941, maar moest die positie bij het uithangen van de vlag nog afstaan aan Charles Leclerc, die tot 1.27.941 wist te komen. Sainz was met zijn eerdere tijd vierde, terwijl Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly een sterke indruk maakten met de vijfde en zesde tijd. Valtteri Bottas was verrassend zevende in de Alfa Romeo, terwijl Nico Hülkenberg en Alexander Albon ondanks hun eerdere uitstapjes eveneens in positieve zin opvielen met de achtste en negende tijd.

George Russell was de snelste Mercedes-rijder op P10, Lewis Hamilton mopperde over zijn rechtelijnsnelheid en was slechts dertiende. Ook Aston Martin heeft nog wat werk te doen voor de kwalificatie: Fernando Alonso en Lance Stroll waren respectievelijk twaalfde en veertiende in de derde training. Bij McLaren lijkt de situatie echter nog wat problematischer: Oscar Piastri en Lando Norris eindigden de sessie op de achttiende en negentiende positie. De laatste stek in de tijdenlijst was voor Nyck de Vries, die met 1.29.447 bijna twee seconden toegaf op Verstappen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen was rap onderweg tijdens VT3 in Miami

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Miami: