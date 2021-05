F1 Tech: Red Bull met nieuwe diffuser in GP van Monaco

Op de eerste dagen van het Grand Prix-weekend in Monaco ging het vooral over de al dan niet te ver doorbuigende achtervleugel van Red Bull Racing. Menig concurrent uitte haar onvrede over de vleugel op de RB16B en het “halfbakken handelen” van de FIA.

Red Bull Racing hield zich ondertussen met heel andere dingen bezig en heeft een interessante kartelrand op de uiteinden van de diffuser geïntroduceerd. Tijdens de vrije trainingen op donderdag werd hier voor het eerst mee gereden. Het concept werd alleen door Max Verstappen uitgeprobeerd, teamgenoot Sergio Perez reed met de ‘oude’ variant. Zo kon het team van beide concepten data verzamelen en zien waar het voordeel zit.

De nieuwe variant beschikt over een aangepast uiteinde. De binnenste twee vinnen die rondom de periferie van de diffuser geplaatst zijn, beschikken over een kartelrand.

Red Bull Racing RB16B diffuser vergelijking Foto: Giorgio Piola

De verandering viel al gauw op doordat het team flo-viz (flow visualisation) verf op de diffuser en achtervleugel had aangebracht. Met deze dunne vloeistof kan het team op locatie snel zien hoe de luchtstromen lopen en of een nieuw onderdeel naar wens werkt, zonder daarvoor uitgebreid de data te moeten bestuderen. Monaco is vanwege het downforceniveau en de relatief lage snelheden een unieke race op de kalender. Daarom halen teams hier vaak alles uit de kast om maar zo veel mogelijk neerwaartse druk te genereren.

De karteltjes creëren kleine wervelingen die bij hogere snelheden mogelijk voor problemen kunnen zorgen. In de nauwe straten van Monte Carlo levert het echter wel een aerodynamisch voordeel (lees: meer downforce) op.

Gekartelde oppervlakken zijn niet nieuw in de Formule 1. Mercedes heeft er de afgelopen jaren regelmatig gebruik van gemaakt. Hieronder wat concepten uit de oude doos.

Mercedes AMG F1 W10 gekartelde achtervleugel Illustratie: Giorgio Piola

De Mercedes W10 met een kartelrandje tussen de twee hoofdelementen van de achtervleugel. Ook bevestigde de kampioensformatie een flapje met een kartelrandje boven de crashstructuur.

Mercedes AMG F1 W10 DRS Illustratie: Giorgio Piola

Het uiteinde van de DRS-activator met een gekartelde afwerking om de luchtstroom rondom het element te verbeteren.

Mercedes AMG F1 W06 voorvleugel Rusland 2015 Illustratie: Giorgio Piola

De W06 werd voorzien van een kartelrandje op de flap van de voorvleugel om de luchtstroom over de bovenste flap te verbeteren.

Ferrari F2004 voorvleugel detail (gekartelde gurney strip, gemarkeerd in geel) Illustratie: Giorgio Piola

De Ferrari F2004 met een gekartelde Gurney in het centrale gedeelte aan de achterzijde van de voorvleugel.

Williams FW26 2004 Monza gekartelde achtervleugel Illustratie: Giorgio Piola

De Williams FW26 uit 2004 werd voor de race op Monza voorzien van een gekartelde Gurney-flap op de achtervleugel.

Video: Mercedes dreigt met protest tegen achtervleugel Red Bull Racing