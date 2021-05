Charles Leclerc begon de voorbereiding op de race aan de Côte d’Azur zoals hij die twee jaar geleden was geëindigd: met drama. Direct in de eerste vrije training begaf zijn versnellingsbak het en dus zat er voor de 23-jarige coureur weinig anders op dan moedeloos toekijken hoe de anderen het er vanaf brachten. In de tweede vrije training was Leclerc echter weer van de partij. Hij gaf direct gas en dat leidde uiteindelijk tot een 1.11.684 en de snelste tijd van de dag.

Ook Carlos Sainz zat er goed bij, de Spaanse teamgenoot van Leclerc werd in de tweede sessie op slechts één tiende tweede en dus staat Ferrari er goed voor. Hoewel Leclerc na afloop van de sessie verklapte dat hij nog niet alles uit de SF21 had gehaald, verwacht hij ook flinke stappen van de concurrentie. “Ik ben er zeker van dat Mercedes en Red Bull meer marge hebben dan wij”, aldus de Monegask. “Dus we moeten ons niet al te veel laten meeslepen. We hebben morgen [vrijdag] een dag om hard te werken, en dan zien we wel waar we eindigen.” Hij durfde zich dan ook nog niet aan voorspellingen te wagen. “Nog niet, ik wil voorlopig wachten op zaterdag. Maar het ziet er goed uit. Op dit moment ziet het er eigenlijk een beetje te goed uit om het te geloven dus laten we afwachten. Zaterdag weten we in de kwalificatie precies waar we staan en van daaruit gaan we verder voor de race.”

Hoe dan ook, Leclerc was vooral verrast dat hij na een verloren VT1 alsnog het tempo kon vinden om in de tweede sessie naar de snelste tijd te gaan. “Ik was nogal verbaasd dat het [in VT2] zo afliep. In Monaco is het vooral belangrijk om zo veel mogelijk ronden te rijden”, legde hij uit. “Helaas had ik door het probleem dat ik in VT1 had maar vier ronden gereden. Maar ik voelde me in VT2 behoorlijk op mijn gemak in de auto en slaagde erin om die [snelste] ronde neer te zetten.”

Daarbij had Leclerc weinig steun aan de data die collega Sainz in de eerste vrije training had opgedaan. “Eerlijk gezegd is het van mijn kant bijna onmogelijk om aanknopingspunten te vinden in wat hij doet, omdat ik natuurlijk geen enkel eigen referentiekader heb. Het gaat er dus om dat je in die tweede training naar buiten gaat, de tijd neemt om op snelheid te komen en probeert je eigen referenties te pakken. Pas na de eerste run kon ik echt een beetje vergelijken met wat Carlos had gedaan, om te zien waar ik tekort kwam.”

