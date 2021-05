Vettel liet tijdens de tweede training voor de Grand Prix van Monaco met een opmerkelijk bericht van zich horen: “Het voelt alsof m’n oog aan het bloeden is”, riep Vettel over de boordradio voordat hij de instructie kreeg om terug te keren in de pits. De Duitser besloot echter dat het niet nodig was om binnen te komen. “Het is oké, ik ga door”, vervolgde Vettel. “Of ik ben heel emotioneel, of er zit iets in m’n oog.”

Na afloop van de tweede training verklaarde Vettel dat het probleem telkens lastiger was geworden in de tweede training. Hij onthulde ook dat zijn Aston Martin-teamleden een ooglapje gemaakt hadden. “Ik heb het nog nooit gehad, maar zo voelde het wel een beetje”, verklaarde Vettel na afloop. “Ik weet niet wat er aan de hand was. Tijdens de eerste run kreeg ik iets in m’n oog en dat werd tijdens de tweede run steeds erger. Het team was heel aardig, ze maakten een ooglapje voor me. Ik denk dat ik die maar ga bewaren waardoor ik de rest van het weekend veilig kan rijden.” Gevraagd hoe het was om met een oog rond te rijden in Monaco, zei Vettel: “Ik zou het niet aanraden, het is niet zo leuk als met twee ogen.”

Redelijk tevreden

Vettel noteerde de tiende tijd voor Aston Martin, hij eindigde twee tienden voor zijn teamgenoot Lance Stroll. De viervoudig wereldkampioen jaagt nog altijd op zijn eerste puntenfinish van het seizoen, maar was blij met het verrichte werk op donderdag. “Ik was redelijk tevreden deze ochtend, we vonden snel een goed ritme”, zei Vettel. “In de middag verloor ik het zicht een beetje, maar over het algemeen was het geen probleem. Het is spannend hier, dat is het altijd. De middenmoot is ongelofelijk close. In het beste geval kunnen we dat volhouden en gaan we vooruit, maar het draait allemaal om zaterdagmiddag. We hebben een aantal zaken geprobeerd. Het is niet ideaal omdat je niet echt lekker kunt doorrijden. Hopelijk lukt het zaterdag om alles in dat ene rondje bijeen te brengen.”