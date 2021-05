McLaren boos op FIA om uitstel vleugeltests

Motorsport.com onthulde vorige week dat de FIA met nieuwe tests komt om de buigende achtervleugels te controleren. Die nieuwe tests werden geïntroduceerd nadat het vermoeden bestond dat teams aerodynamisch voordeel haalden. De introductie is echter uitgesteld tot de Franse Grand Prix van volgende maand, waardoor men tijdens de raceweekenden in Monaco en Baku nog gebruik kan maken van deze achtervleugels.

Daarover heerst onvrede bij McLaren, vertelde teambaas Andreas Seidl donderdag: “We zijn blij met de reactie van de FIA wat betreft de technische richtlijn, in de basis zijn we daar blij mee. Waar we sterk van mening verschillen is de timing van de implementatie. Wat ons betreft is er geen reden dat teams dit voordeel nog steeds kunnen hebben terwijl het duidelijk tegen de regels is. Ze hebben al een aantal races voordeel, daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Maar nu hebben deze teams dat voordeel nog een paar races en daar zijn we fel tegen. We spreken daar ook over met de FIA.” Seidl voegde toe: “We hopen dat de FIA hier met harde hand op gaat reageren, het is niet acceptabel omdat de teams die wel aan het reglement voldoen in het nadeel zijn.”

"Geen zin om namen te noemen"

Vooral Red Bull ligt tot op heden onder een vergrootglas wat betreft de buigende achtervleugel, maar bronnen in de paddock suggereren dat meerdere teams met vleugels reden die op het rechte stuk in Barcelona flexibel waren. Ook Ferrari, Alpine en Alfa Romeo zouden onderzocht worden, ondanks dat al deze teams de huidige tests doorstaan hebben. Seidl wilde geen namen noemen, maar stelt dat de beelden voor zich spreken.

“Ik heb geen zin om namen te noemen”, aldus Seidl. “Het is aan de FIA om ervoor te zorgen dat we een eerlijke competitie hebben tussen de teams en dat de reglementen nageleefd worden. Maar sommige collega’s [journalisten] hebben al namen genoemd en analyses geschreven. Bekijk de achtervleugels, de belangrijke delen en bekijk wat de endplates doen. Er staan al goede video's op YouTube.”

McLaren hoeft in ieder geval geen aanpassingen te doen om te zorgen dat de achtervleugel voldoet aan het reglement. Aangezien de FIA heeft besloten om de tests uit te stellen tot de Franse GP, heeft McLaren de mogelijkheid om in protest te gaan. Gevraagd of dat een overweging is, zei Seidl: “Daar ben ik in principe geen groot voorstander van, we spreken erover met de FIA. We moeten zien waar ze mee komen om ervoor te zorgen dat teams niet langer de beschikking hebben over dergelijke zaken. Dan zullen we verder kijken.”