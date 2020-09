Bottas ‘weet niet hoe blij Red Bull nu is’ met verbod op party mode

Mercedes greep in de kwalificatie op Monza de gehele eerste startrij. Lewis Hamilton pakte zijn 94ste pole-position door een baanrecord te rijden, waarmee hij de hoogste gemiddelde snelheid over één ronde in de F1-geschiedenis noteerde, en was daarmee nipt sneller dan teamgenoot Bottas. Op ruim acht tienden van een seconde volgde Carlos Sainz op de derde positie. De dominantie van Mercedes komt na het verbod van de FIA op het gebruik van verschillende motorstanden in de kwalificatie en de race. Teams kunnen daardoor niet langer een sterkere motorstand, ook wel bekend als de ‘party mode’, gebruiken.

Na de kwalificatie zei Valtteri Bottas dat hij niet zeker weet hoe blij Red Bull op dit moment is met de moeite die het erin heeft gestoken om de technische richtlijn erdoor te krijgen, omdat Max Verstappen als beste Red Bull-coureur niet verder kwam dan P5. “Met de snelheid die ik had op de lange runs en die wij als team hadden, zien we er sterk uit”, zei Bottas. “Met de regelverandering voor de motorstanden wordt het voor ons in de race nog beter dan voorheen. Hopelijk wordt het goed. Ik weet niet zeker hoe blij Red Bull nu is met deze verandering aan de motor.”

Twijfel over nut slipstream op Monza

Het verschil tussen Hamilton en Bottas in Q3 was niet meer dan 69 duizendsten van een seconde. De Brit pakte zodoende zijn zesde pole van 2020. Bottas koos ervoor om als eerste de baan op te gaan en Hamilton een slipstream te geven. Hij geloofde dat het hem beter af zou gaan om in vrije lucht te rijden, maar de Fin weigerde uit te spreken of het gebrek aan een slipstream het verschil heeft gemaakt in de strijd om pole. “Ik voelde me dit weekend behoorlijk snel, dus ik ben natuurlijk wel enigszins teleurgesteld dat ik uiteindelijk tweede ben in plaats van eerste.”

“Uiteindelijk kwam het aan op de keuze of ik als eerste of tweede zou gaan. Ik ging als eerste, want volgens onze analyse zou er weinig verschil moeten zijn, of zou het zelfs beter zijn om als eerste te gaan. Je kan je dan echt focussen op het rijden van een foutloze ronde, zonder een rommelige out-lap te hebben. Ik heb de slipstream alleen aan het einde van Q2 ervaren, en het voelde niet verkeerd. Toen reed ik ook de snelste tijd. In de bochten was ik snel. Dus het is onmogelijk om zonder de data te zeggen wat beter was.”

Met medewerking van Luke Smith