Hamilton: Perfecte strategie van Mercedes in kwalificatie Monza

Zoals verwacht verliep de kwalificatie in Italië bijzonder chaotisch met veel strijd in Q1 en Q2 in een poging om een slipstream te vinden en tegelijkertijd vrije baan te hebben. Ook in Q3 dreigde het gevaar om door concurrenten geblokkeerd to worden in de slotfase, maar Mercedes anticipeerde door Hamilton en Bottas al vijf minuten voor het einde op pad te sturen voor hun laatste run. Daardoor hadden zij geen last van het verkeer.

"Ik denk dat we vorig jaar hebben geleerd dat helemaal aan het einde de ronde afleggen niet ideaal was voor ons", verklaarde Hamilton, die in Monza zijn zesde pole van het seizoen veroverd en zijn 94ste in totaal. Dat hebben we gisteren en vandaag nog uitvoerig besproken. Onze strategen hebben het perfect gedaan."

Daardoor kon Hamilton geen gebruik maken van een slipstream, maar de marge van Mercedes is zo groot dat het team ook zonder die hulp eenvoudig bovenaan bleef. "Er is een heel klein verschil tussen vrije baan hebben en een slipstream hebben. Ik kan je niet echt zeggen wat het beste is. Sommigen zullen zeggen dat een slipstream beter is, maar dan verlies je wat in de tweede en derde sector. Uiteindelijk ben ik heel tevreden met hoe vandaag is verlopen."

Niet Red Bull, niet Racing Point, maar de McLaren van Carlos Sainz kon de Mercedessen het dichtst benaderen op de derde plek, op een kloof van 0.808 seconde. Het verbieden van de zogeheten party mode, een extra krachtige motormodus die Mercedes tijdens cruciale momenten in de kwalificatie gebruikte, heeft dus niets veranderd. "Die kloof had ik niet verwacht, maar ik begin eigenlijk nooit met verwachtingen over verschillen aan een weekend", vervolgde Hamilton. "We stelden vorig week al dat die regel om ons trager te maken geen verschil zou maken, omdat we een geweldige wagen hebben en op andere vlakken het verschil zullen maken. De wagen is hier zeker beter dan ooit. Ik denk dat mensen het normaal beginnen te vinden dat we dit elk weekend doen, maar dat doe ik zeker niet. het was heel erg nipt met Valtteri, die dit weekend ook heel erg snel was."

