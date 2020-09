Marko: Met party modes hadden we nog verder naar achteren gestaan

Waar Verstappen vorig jaar nog aangaf dat de auto op Monza beter presteerde dan verwacht - en dat hij met de kennis van nu misschien geen gridstraf had moeten incasseren - zag de wereld er deze zaterdag heel anders uit. De Nederlander klaagde op vrijdag al over de balans in zijn RB16 en ondanks allerlei pogingen om het over een hele andere boeg te gooien, bleken de problemen tijdens de kwalificatie nog niet bepaald verholpen. Naast de Mercedes-coureurs moest Verstappen op Monza ook een McLaren en Racing Point voor laten gaan.

Onder de maat zo oordeelde de hoofdrolspeler na afloop zelf, een lezing waar Marko zich deels in kan vinden - al plaatst hij er wel enkele kanttekeningen bij. "Dit is inderdaad niet wat we vooraf hadden verwacht. Maar achter de twee Mercedessen zit het allemaal best dicht bij elkaar. In de race zijn we normaal gezien sterker en verwachten we wel weer naar voren te komen. Bovendien had Max vandaag geen optimale ronde in Q3, anders had die derde plek er nu zelfs al wel ingezeten", laat Marko aan Sky Sports Deutschland weten.

Cynische berichten over het verbod op de party mode - zoals de uitspraken van Valtteri Bottas - kan de Oostenrijkse topadviseur niet helemaal begrijpen. "Monza is niet meteen een circuit waarop het een hele grote rol speelt. Maar dit laat in ieder geval wel zien welke overschotten de verschillende motorleveranciers hadden. Verder blijft overeind dat de tijdsverschillen tussen Q1, Q2 en Q3 ook niet zo groot meer waren als voorheen." Daarnaast heeft het verbod wel degelijk een positief effect gehad voor Red Bull, zo meent Marko. "Met een wat pessimistische blik zou ik zeggen: anders [zonder het verbod op de party modes] hadden we nog verder naar achteren gestaan. Maar iets anders bekeken: onze motor heeft de potentie om een hele race af te werken met een nog krachtigere motorstand [dan dit]. We zullen het morgen wel zien."

Met medewerking van Norman Fischer

