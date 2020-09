Stroll: “Belachelijk” dat Leclerc geen straf kreeg voor botsing

Stroll zag zijn Russische Grand Prix na pakweg twee kilometer al ten einde komen. Hij werd in bij het uitkomen van de vierde bocht in de rondte getikt door Leclerc. Bij die spin raakte Stroll de muur met de linkerflank van zijn auto, en de schade bleek te groot om de race voort te kunnen zetten. Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton juist boos waren omdat de stewards twee straffen gaven voor een relatief klein vergrijp, was Stroll na afloop van de race juist verbaasd dat ze weigerden om een straf te geven aan Leclerc.

“Ik ben behoorlijk verrast dat hij geen straf kreeg”, vertelde Stroll na afloop van de race bij Sky Sports F1. “Ik gaf hem meer dan voldoende ruimte, ik reed de hele bocht aan de buitenkant, en hij raakte zomaar mijn rechter achterwiel. Ik gaf hem alle ruimte die ik hem kon geven en het was ongelukkig. Maar hij had het kunnen voorkomen, want hij had niet zo wijd hoeven gaan en mij te raken. Het is nogal belachelijk dat hij geen straf heeft gekregen.” Wat blijft hangen bij Stroll is het gevoel dat er een kans gemist is. “Ik denk dat er veel mogelijk was. Op dat moment lag ik volgens mij zevende en had ik een geweldige start achter de rug. We stonden op de goede band, dus het is heel spijtig.”

Teamgenoot Sergio Perez behaalde op Sochi Autodrom daarentegen zijn beste resultaat van het seizoen. Zaterdag kwalificeerde hij zich al op de vierde startpositie en ondanks een mindere start eindigde hij daar ook. De start was ook het enige puntje van kritiek dat hij had. “Behalve de start was alles goed”, vertelde Perez aan Sky F1. ”Mijn kant van de grid had totaal geen grip. Zodra ik de koppeling losliet, kreeg ik meteen wielspin en verloor ik twee plekken aan de Renaults. Gelukkig was het bandenmanagement in de eerste stint op softs erg goed en dat heeft onze race eigenlijk gemaakt.”

Dat sterke staaltje bandenmanagement stelde Perez namelijk in staat om Ricciardo tegen het einde van de eerste stint in te halen. Dat deed de Racing Point-coureur met een sterke actie in bocht 3, de lange doordraaier op het circuit aan de Zwarte Zee. Hij meent dat de uiteindelijk geslaagde actie ook zijn enige kans zou zijn. “Ik zag dat hij het moeilijk had met zijn banden en het was belangrijk om hem snel te passeren. En het werkte goed, dus ik ben tevreden”, sluit Perez af.