Internationale media over Verstappen en straf Hamilton in Rusland

Gazzetta: Geen afspraak met geschiedenis voor Hamilton, Verstappen sterk

"De Engelsman stelt zijn afspraak met de geschiedenisboekjes, het record van 91 zeges van Schumacher, nog even uit", vat men het raceweekend in de Gazzetta zeer fraai samen. Zoals bekend waren twee proefstarts op twee verkeerde plekken daar debet aan. "Zelfs ervaren mannen kunnen blijkbaar fouten maken." De voornaamste Mercedes-rijder viel daarmee weg, al stond de gebruikelijke tweede man klaar om het stokje over te nemen. "Voor Valtteri Bottas, die schijnbaar een bijzondere relatie heeft met dit circuit aan de Zwarte Zee, was het daarna kinderspel om de negende overwinning uit zijn Formule 1-carrière op te rapen."

Dat laatste zegt veel over de overmacht van Mercedes op het Sochi Autodrom, het Zuid-Duitse merk heeft er alle races tot dusver gewonnen. "Zelfs Max Verstappen bleek niet in staat om de zegereeks van Mercedes te doorbreken, ze waren ook nu weer superieur. Voor Verstappen was er in ieder geval nog wel een mooie tweede plaats weggelegd, die zijn status bevestigde en liet zien: als Mercedes in de problemen komt, is hij meteen klaar om toe te slaan." Wat betreft Ferrari, de gevallen Italiaanse trots, kende Leclerc vroeg contact met Lance Stroll, maar ontsnapte hij aan een straf. "Hij werd uiteindelijk zesde achter die andere Racing Point van Sergio Perez en de altijd vrolijke Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel eindigde als dertiende nog maar net voor recordman Kimi Raikkonen", duidt men op het aantal recordstarts van de Fin - waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met Rubens Barrichello.

Sky Sports: Woede Hamilton onterecht, Verstappen maximaliseert met P2

In Groot-Brittannië maakt Lewis Hamilton vooral veel los met zijn 'ze proberen mij te stoppen'-uitspraak. De analisten van Sky Sports zijn namelijk een andere mening toegedaan. "Wij zijn als coureurs allemaal op vele circuits geweest en je kunt gewoon geen proefstart maken op die plekken, zeker niet zover richting het einde van de pitstraat waar anderen volgas langskomen. De stewards laten je daar nooit mee wegkomen", aldus Karun Chandhok. "Ik denk niet dat iemand hem probeert te stoppen", vult collega-analist Johnny Herbert aan. "Gedurende de tijd die ik bij de stewards heb doorgebracht, heb ik nooit dergelijke signalen opgevangen."

"Max Verstappen verloor bij de start een plekje aan Valtteri Bottas en kon het superieure Mercedes daarna niet meer uitdagen in zijn Red Bull. Hij eindigde als tweede, al haalde hij nog wel extra voldoening uit het verslaan van Lewis Hamilton", zo concludeert men bij Sky Sports verder. Dat Verstappen de wereldkampioen kon afhouden, had volgens de journalist van dienst veel zo niet alles te maken met de malheur van Hamilton in Q2, waardoor laatstgenoemde op zondag eerder naar binnen moest. "De wereldkampioen vocht zich snel terug tot in de top-vijf en uiteindelijk tot de podiumplekken, maar Verstappen had een groot bandenvoordeel omdat hij later kon stoppen. Hij wist Hamilton in zijn Red Bull zo met vijftien seconden af te houden."

Bild: Mick Schumacher op weg naar F1, Vettel ruimt eigen Ferrari-rommel op

In Duitsland gaat ditmaal evenveel aandacht uit naar de Formule 2. Of daarmee misschien indirect wel naar de Formule 1? "Mick siegt sich richtung Formel 1", duidt men bij Bild op een aanstaande F1-promotie van Schumacher junior. De naam van Schumi speelt sowieso een grote rol, al is het maar omdat het record van Michael nog even in de boeken blijft staan. "Alles was er klaar voor, maar al voor de race werd de droom van het overwinningsrecord aan diggelen geslagen door Hamilton zelf: Strafe kostet Hamilton den Schumi-Rekord!"

Waar Verstappen volgens de Duitse krant maximaliseert met P2, gaat de Ferrari-kwelling nog even door voor Sebastian Vettel - de enige Duitse F1-coureur op dit moment. "Leclerc haalt weer een klein succesje voor Ferrari met P6, maar teamgenoot Vettel verging het heel anders. Na zijn zware crash in de kwalificatie kon hij ook in de race ook al niet naar voren komen. Hij moest zelfs de Renaults ophouden voor teammaat Leclerc en eindigde uiteindelijk zelf op een teleurstellende dertiende plek." Een foto van zaterdag, waarop de viervoudig wereldkampioen zijn eigen Ferrari-brokstukken moest opruimen, vat de situatie volgens Bild perfect samen.

L'Equipe: Verstappen kan geen vuist maken voor winst, Hamilton aan het klagen

We sluiten het rondje langs de internationale velden zoals altijd af met de cijfers van L'Equipe. "Als we Hamilton zaterdagavond al een beoordeling hadden gegeven, dan had hij waarschijnlijk een negen gekregen. Zijn prestaties en de rust [in Q2] waren ronduit indrukwekkend te noemen. Op zondag liep hij echter een domme tijdstraf van tien seconden op, waar hij ogenschijnlijk niets van begreep. Daarna bracht hij zijn tijd vooral door met het klagen over de boordradio." De nog altijd 90-voudig Grand Prix-winnaar moet het derhalve doen met een 5.5 als rapportcijfer. Met de conclusie: "Nee, Lewis Hamilton is toch niet onfeilbaar gebleken"

Ook in Frankrijk concludeert men dat Verstappen alles uit zijn bolide heeft gehaald, al was dat bij de start - juist daar waar de Limburger iets wilde ondernemen tegen Mercedes - niet het geval. "Ondanks de lange run naar de eerst bocht en een slechtere uitgangspositie kon Hamilton zijn leidende positie behouden. Bottas deed het op zijn beurt beter dan Verstappen." Of een betere start van Verstappen een verschil had gemaakt voor het eindresultaat, durft men bij L'Equipe overigens wel te betwijfelen. Daarvoor was het krachtsverschil tussen Mercedes en Red Bull simpelweg te groot. "Toen Bottas eenmaal vooraan reed kon de Fin alles controleren. Zijn naast belager, Max Verstappen, had hij volledig ook onder controle. Geen reden tot zorg voor de Mercedes-coureur." En uiteindelijk ook niet voor Verstappen, die na alle malaise van de voorbije weken nog altijd tevreden kan zijn met P2 op een typische Mercedes-baan.