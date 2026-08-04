Sergio Perez ziet gebrek aan progressie als grootste probleem voor Cadillac in F1 2026

Sergio Pérez is gefrustreerd over het gebrek aan ontwikkeling dat Cadillac in het Formule 1-seizoen 2026 heeft geboekt en stelt dat de debuterende renstal haar ‘processen moet heroverwegen’.

Het Amerikaanse merk maakt dit jaar zijn debuut in het kampioenschap, maar Cadillac staat na 11 ronden onderaan in het klassement en heeft nog geen punt, terwijl het achteraan met Aston Martin vecht.

Hoewel dat grotendeels werd verwacht, is de achterstand van Cadillac van ongeveer 2,5 seconden op de kop constant gebleven ondanks voortdurende updates aan de MAC-26, waaronder een grote in Oostenrijk.

Maar die upgrades hebben niet zoveel impact gehad als die van andere teams, met name Aston, dat Cadillac de vorige keer in Hongarije met zijn B-spec-chassis voorbijging.

Sprekend voorafgaand aan dat weekend in Boedapest zei Perez, die al had voorspeld dat de Britse formatie zijn team zou inhalen: “Het is erg lastig geweest; het is voor ons erg moeilijk geweest om te ontwikkelen. Ik denk dat we in feite niet genoeg hebben ontwikkeld.

“Dus we moeten uiteraard al onze processen heroverwegen om ervoor te zorgen dat we ons veel sterker kunnen ontwikkelen, want in de Formule 1 draait alles om ontwikkeling.

“Ik denk dat dat is waar het ons een beetje aan ontbreekt. Omdat we uiteraard een nieuw team zijn, hebben we ons niet zoveel ontwikkeld als we hadden gewild.”

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Het feit dat Cadillac een nieuw team is maakt Cadillac op dit vlak enigszins gehandicapt ten opzichte van anderen, omdat het nog steeds afhankelijk is van het inkopen van auto-onderdelen bij andere bedrijven in plaats van ze zelf te maken.

“Het is een beetje inefficiëntie en uiteraard een gebrek aan ontwikkeling, omdat veel ervan via derde partijen wordt gedaan, dus we hebben over veel daarvan geen controle,” zei Perez. “Er wordt dus achter de schermen veel werk verricht om te proberen dat allemaal onder controle te krijgen.”

“We hebben geen duidelijk proces op zijn plek,” voegde hij eraan toe. “Bij veel van de gevestigde teams kennen ze hun ontwikkelingsproces. Ze hebben een heel duidelijke lijn over hoe ze dingen heen en weer moeten doen.

“Voor ons zijn er op dit moment veel bochten die we nog aan het ontdekken zijn en waar we nog steeds het maximale uit proberen te halen. We moeten die lijn versterken en dat zal veel beter zijn.”

De problemen van Cadillac worden verergerd doordat het het begin van een reglementencyclus is, omdat dit een efficiënte ontwikkelingstijdlijn cruciaal maakt terwijl teams de nieuwe regels blijven leren.

Perez onthulde daarom dat de door Graeme Lowdon geleide equipe mikt op meer upgrades in 2026, wat haar vervolgens in een goede positie zou moeten brengen voor haar tweede campagne in 2027.

“Op dit moment is het een punt waarop we ons op volgend jaar beginnen te richten,” zei Perez. “Het is een beetje een balans, maar toch denk ik dat niemand in het team blij is met waar we momenteel staan.

“Dus ik zou denken dat het team blijft pushen voor nog een paar upgrades om ervoor te zorgen dat we op zijn minst aan onszelf kunnen laten zien dat ons ontwikkelingsproces sterk is. Dat zal ons veel vertrouwen geven voor de toekomst.”