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David Croft prijst no-excuses-aanpak van Cadillac na GP van Hongarije

David Croft heeft Cadillac geprezen om zijn vastberadenheid wat betreft het aanpakken van betrouwbaarheidsproblemen, in plaats van zich achter de rookiestatus te verschuilen.

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sky Sports Formula 1-commentator David Croft heeft het nieuwe Cadillac-Ferrari geprezen om zijn veerkracht en weigering zich achter zijn rookiestatus te verschuilen, na opnieuw een uitdagend weekend voor de Amerikaanse formatie tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Cadillac trad in 2026 als 11e team toe tot de F1-grid. De door General Motors gesteunde renstal, die met Ferrari-powerunits rijdt en een ervaren rijdersbezetting heeft met Sergio Pérez en Valtteri Bottas, arriveerde met afgemeten verwachtingen en richtte zich op stabiliteit op lange termijn in plaats van onmiddellijke punten en podiumplaatsen.

De eerste helft van het seizoen is moeilijk gebleken voor Cadillac, dat geplaagd werd door betrouwbaarheidsproblemen. De Grand Prix van Hongarije was niet anders. Zowel Bottas als Pérez vielen uit nadat hun remmen vlam vatten.

Tijdens een terugblik op de eerste helft van het seizoen in de Sky Sports F1 Show suggereerde presentator Craig Slater dat de F1-gemeenschap Cadillac 'alle speelruimte geeft die het verdient omdat het het eerste seizoen is'. Croft greep echter snel in en onthulde dat het team zichzelf geen dergelijke clementie toestaat.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Je kunt ze wat speelruimte geven, maar ik denk niet dat zij zichzelf die speelruimte geven, en dat maakte echt indruk op me," betoogde Croft. "Ik sprak op weg naar huis met enkele Cadillac-teamleden, en ze waren kapot van wat er met Bottas' remmen in Boedapest was gebeurd.

"Opnieuw een korte baan, warme omstandigheden, remmen weer in brand gevlogen. Ze dachten dat ze het probleem hadden opgelost, en ze zeiden zoiets als: 'Nee, we moeten dit tot op de bodem uitzoeken. Dit is niet acceptabel.'

"Ze denken niet: 'We zijn een nieuw team, dus geef ons wat speelruimte.' Ze denken: 'Nee, we moeten doorgaan en dit oplossen.' En ik hou van die instelling. Dat is precies wat je in de Formule 1 wilt zien. 'We hebben een probleem. Ga eropuit en los het op.' Dus ik hoop dat ze dat doen, want er komen nog meer hete circuits op hun pad. Singapore, Maleisië, om er twee te noemen."

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