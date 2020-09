Meningsverschil Wolff en FIA over 'vergezochte' straffen Hamilton

Lewis Hamilton vertrok op Sochi Autodrom vanaf pole-position, maar vroeg in de race kreeg hij twee tijdstraffen van vijf seconden aan de broek. De Mercedes-coureur had volgens de stewards tijdens de verkenningsronden naar de grid op twee verkeerde plekken een proefstart gemaakt. Bij zijn pitstop moest Hamilton daardoor tien seconden langer blijven wachten, wat hem uiteindelijk terugwierp tot de derde plaats. Nog voor de start van de race meldden Wolff en sportief directeur Ron Meadows zich bij de stewards, die op dat moment bezig waren met hun onderzoek naar de kwestie.

Hamilton kreeg aanvankelijk ook twee strafpunten op zijn licentie, wat hem op twee punten van een wedstrijd schorsing bracht. De stewards kwamen daar echter op terug toen duidelijk werd dat Hamilton toestemming vroeg - en kreeg - van zijn race-engineer om op de betrokken plek oefenstarts uit te voeren. De stewards besloten daarom dat de fout voornamelijk bij het team lag en zetten de strafpunten om in 25.000 euro boete.

Na afloop van de race zei Wolff dat de schuld gedragen wordt door zowel het team als ook de coureur, maar bovenal noemde hij de straffen ‘vergezocht’ omdat de correcte plaats voor oefenstarts volgens hem niet expliciet vermeld is in de reglementen. “Dergelijke fouten maak je altijd samen”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Het is geen fout van het team of van Lewis. Ron [Meadows] en ik waren bij de stewards en zij besloten dat Lewis niet op de juiste plek stond. In de race director’s notes wordt niet genoemd wat de juiste plek is, en ook in de reglementen niet. Dus daarover zijn we het niet met elkaar eens. Er wordt gezegd dat de toegewezen plaats achter de lichten [aan het eind van de pits] aan de rechterzijde is. Alleen dat wordt niet verder gespecificeerd."

Onderdeel van de straffen voor zijn proefstarts was dat Hamilton geen constante snelheid aanhield tijdens de verkenningsronden. “Ook daar valt over te twisten”, vervolgt Wolff. “Maar de race zit erop. Hij heeft tien seconden tijdstraf gekregen. Dus voor een fout in een verkenningsronde krijg je tijdens de race een straf, dat is ook betwistbaar. Maar je moet het accepteren en dan verder gaan. Ik ben niet blij met de straf, omdat het vergezocht is. Ik zal altijd het werk van de stewards respecteren, maar we zijn het hierover eens dat we het niet met elkaar eens zijn."

De stewards maakten volgens de Oostenrijker ook melding dat Hamilton mogelijk een voordeel had verkregen door zijn proefstarts op een andere plek te doen, maar dat wuift hij resoluut weg.

“Er was een argument dat hij daar voordeel mee behaald had. Maar ik denk absoluut niet dat hij er een voordeel uit heeft gehaald, want er was geen grip, veel minder grip dan op je startpositie. Het is uiteindelijk wat het is, we zijn allemaal emotioneel hierover”, zei Wolff. “Maar de emotie zou gericht moeten zijn op Valtteri [Bottas], die na lange tijd een zege verdiende. Uiteindelijk maakt dat mij blij. Als eerste en derde eindigen zou ons alle reden moeten geven om met tevredenheid over de gang van zaken terug te vliegen, en nu moeten leren van het incident. We moeten kijken naar onze procedures en communicatie. En zoals altijd leggen we geen schuld bij één persoon, maar mikken we gezamenlijk op het probleem.”

Met medewerking van Adam Cooper en Luke Smith