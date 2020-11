Racing Point: "Werken aan het herstel van Stroll's zelfvertrouwen

De Canadees reed in de eerste acht races van dit seizoen 57 punten bij elkaar, bijna drie keer zoveel als in heel 2019. Na zijn derde plaats op Monza stond hij zelfs achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen vierde in het algemeen klassement. Sindsdien heeft de 22-jarige coureur echter geen enkel punt meer behaald. Er waren uitvalbeurten op Mugello, Sochi en Portimao, een no-show vanwege corona op de Nürburgring en afgelopen weekend werd hij na een touché met Esteban Ocon en een mislukte pitstop dertiende op Imola.

Inmiddels is Stroll in de stand om het kampioenschap teruggezakt naar P11 en dat is niet iets waar ze bij het team uit Silverstone vrolijk van worden. Racing Point zal er dan ook alles aan doen om Stroll zijn vertrouwen weer terug te geven, zegt technisch directeur Andrew Green. “Hij zit duidelijk niet goed in zijn vel. Van waar hij in Monza stond tot waar hij nu is, zien we een duidelijk verschil in zelfvertrouwen. We moeten er de komende week hard aan trekken om hem dat weer terug te geven.”

Voor de oorzaak van die onzekerheid wijst Green naar het coronavirus. “Ik denk dat die ziekte hem flink te pakken heeft gehad, dat hadden we eigenlijk helemaal niet zo in de gaten. We hebben natuurlijk wel gehoord dat het herstel van die ziekte best even kan duren en ik denk dat het echt tijd nodig heeft gehad. Nu moet hij zijn zelfvertrouwen weer terugkrijgen en in zichzelf gaan geloven. Dan krijgen wij de Lance terug die we in het eerste deel van het seizoen hadden.”

Ook voor het coronavirus ging het al niet zo heel goed met Stroll, maar dat had volgens Green vooral te maken met de zware crash van de Canadees op Mugello. “Het is duidelijk dat hij een stevige fysieke en mentale klap heeft gehad. Het was best een zwaar ongeluk in Mugello. Ik denk dat dat zijn vertrouwen een knauw heeft gegeven.”

Green denkt te weten hoe Racing Point, dat nog altijd strijdt om de derde plaats in het constructeurskampioenschap, Stroll zo snel mogelijk weer op de been krijgt. “Hij moet gewoon weer wat races rijden. En wij moeten hem daarin steunen, dat kunnen we. We hebben daar de instrumenten en mensen voor. De helft kan opgelost worden met een arm om zijn schouder en wat bemoedigende woorden.”

De andere helft kan rechtgezet door met Stroll te praten over zijn keuzes van de afgelopen tijd, vervolgt Green. Zo keerde hij afgelopen weekend op Imola terug naar een set-up van eerder dit seizoen, achteraf bleek dat niet de juiste afslag. “Terugkijkend denk ik dat hij beseft dat het een stap terug was, maar dat heeft allemaal te maken met dat gebrek aan zelfvertrouwen. Hij heeft zijn lesje wel geleerd."