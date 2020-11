Binotto niet van plan in 2021 naar alle Grands Prix te komen

De Formule 1 presenteerde vorige week een conceptkalender voor 2021 aan de teams. Daarop prijken liefst 23 Grands Prix, een record en één meer dan oorspronkelijk voor 2020 gepland stond. Het groeiende aantal races maakt de belasting op de personeelsleden in de F1 groter en groter. Een aantal teams is daarom aan het plannen geslagen met een rotatie van medewerkers, zodat zij niet bij alle races aanwezig dienen te zijn. “Het groeiende aantal races maakt het zwaarder en zwaarder voor de logistiek, de monteurs en engineers. We gaan plannen met al onze mensen, dat is de beste manier om te garanderen dat we het seizoen afwerken met de juiste efficiëntie, concentratie en focus”, zei Binotto tegenover onder andere Motorsport.com.

“Door het toenemende aantal races moet je een afweging maken om te zorgen voor engineers en technici, zodat je uiteindelijk een balans vindt.” Ook de teambaas van de Ferrari voelt niet de behoefte om het hele seizoen op locatie aanwezig te zijn. “Wat betreft mijzelf denk ik dat ik niet bij alle races aanwezig zal zijn”, zei hij daarover. Mogelijk komt er al in 2020 een voorproefje van het idee, want Binotto speelt met de gedachte om vanaf de GP van Turkije een of meerdere races te laten schieten. “Het is echter meer een mogelijkheid voor volgend jaar. De races zijn erg belangrijk als je verantwoordelijk bent voor het team, maar het managen van het team als geheel is dat ook.” Wat daarbij in het bijzonder van belang is, is het vinden van de ‘juiste balans’ tussen de taken op het circuit en in de fabriek.

Als Binotto ervoor kiest om dit jaar of in 2021 races over te slaan, dan is hij niet het eerste teamhoofd dat deze keuze maakt. Eind 2019 liet Mercedes-baas Toto Wolff verstek gaan tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Oostenrijker gaf destijds aan dat hij zich op andere belangrijke zaken in Europa wilde richten. Wat destijds ook een rol speelde in de keuze van Wolff, die op Interlagos werd vervangen door James Allison, was dat Mercedes op dat moment beide wereldtitels al had veiliggesteld.