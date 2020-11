Piastri maakt kennis met Formule 1-auto: “Het was zenuwslopend”

Piastri is lid van de Renault Sport Academy en mocht samen met twee andere junioren van het Franse merk, Christian Lundgaard en Guanyu Zhou, wat tijd in de twee jaar oude R.S.18 doorbrengen op het circuit van Bahrein. De coureur uit Melbourne voltooide 82 ronden, waarbij er met verschillende banden en brandstofhoeveelheden werd gereden.

“Ik heb erg genoten van het rijden met de R.S.18”, laat Piastri weten. Het was mijn eerste keer in een Formule 1-auto, dus het was een zeer spannend moment en zelfs een beetje zenuwslopend. Nadat ik eenmaal een installatieronde had gedaan, verdwenen de zenuwen en kon ik me focussen op hard gaan en genieten. Het was een ontzettend mooie ervaring en voor mijn gevoel was mijn snelheid behoorlijk goed. Ik was vrij snel gewend aan de auto en heb zeker veel geleerd.”

“Ik kijk uit naar mijn volgende ervaring in een Formule 1-auto, wanneer die ook maar mag komen", vervolgde hij. "Ik wil Renault, zowel de Academy als het Formule 1-team, bedanken voor deze kans. Ik voel me gezegend, aangezien niet iedereen de kans krijgt om dit te doen en dit niet iets is wat je elke dag doet.”

Mia Sharizman, directeur van de Renault Sport Academy, toont zich onder de indruk van Piastri. “Ik ben onder de indruk van hoe hij zijn eerste dag in een Formule 1-auto heeft aangepakt”, zegt hij. “Hij slaagde erin om vrij vlug op snelheid te zijn en zijn geplande programma te voltooien. We konden aan zijn eerste dag in de auto zien dat hij zich vrij makkelijk aanpast aan een nieuwe wagen, en dat is een eigenschap die we heel graag bij een coureur zien.”

Lundgaard, die momenteel vierde staat in het Formule 2-kampioenschap, zat vorige week dinsdag in de auto. De 19-jarige Deen ging 101 keer de baan rond. Zhou, tevens de vaste testcoureur van het Formule 1-team, spendeerde twee dagen in de R.S.18. De nummer acht in het Formule 2-klassement reed deze week op maandag en dinsdag. Door problemen kon de 21-jarige Chinees op de eerste dag echter maar beperkt in actie komen. De tweede dag was des te drukker, met meer dan 100 ronden.