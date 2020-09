Race tegen de klok voor Racing Point na crash Stroll op Mugello

Lance Stroll lag op een keurige vierde positie tijdens de eerste F1-race ooit op Mugello en had zicht op toenmalig nummer drie Daniel Ricciardo, toen hij na ongeveer driekwart van de race hard crashte in Arrabbiata 2. Het ongeluk werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een klapband. De Racing Point-coureur gleed over het grind en kwam hard in aanraking met de bandenstapels, waarbij de RP20 grote schade opliep. Een hard gelag voor het in Silverstone gevestigde team, want Stroll was de enige rijder van de renstal die met de nieuwste upgrades in actie kwam.

Die upgrades bestonden onder andere uit nieuwe sidepods, een nieuwe vloer, een nieuwe voorvleugel, een nieuwe motorkap en nieuwe brake ducts. Door de crash van Stroll zijn die nieuwe onderdelen echter afgeschreven. Racing Point staat nu voor de uitdaging om Stroll en Sergio Perez over anderhalve week in Rusland te voorzien van de nieuwe onderdelen. Daarvoor moet de renstal hard aan de slag: het productieproces moet versneld worden, zodat alle onderdelen op tijd naar Sochi verscheept worden. “We hebben veel werk te doen om genoeg onderdelen te maken, zodat ze in Rusland allebei met de upgrades kunnen rijden”, zei teambaas Otmar Szafnauer tegen Sky Sports F1.

Het feit dat Stroll op Mugello mee kon strijden om het podium zorgt bij Racing Point voor vertrouwen dat de nieuwe onderdelen ook echt zorgen voor de verwachte stap voorwaarts. “Dat is lastig te achterhalen”, zei Szafnauer over het verschil in rondetijd tussen het oude en nieuwe pakket van Racing Point. “De upgrade zou twee tot drie tienden op moeten leveren, en dat is precies wat het verschil qua snelheid was.” Die twee tot drie tienden zouden van levensbelang kunnen zijn in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Momenteel staat Racing Point in dat kampioenschap op de vierde plaats, veertien punten achter nummer drie McLaren.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble